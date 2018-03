Sarkozy zatrzymany: pośmiertna zemsta Kaddafiego

Były prezydent Francji jest od rana przesłuchiwany przez policję w komisariacie w Nanterre pod Paryżem.

Œledztwo prowadzš funkcjonariusze wyspecjalizowani w aferach korupcyjnych OCLCIFF. Chodzi o zarzut tajnego finansowania kampanii wyborczej Nicolasa Sarkozy’ego w 2007 r. przez Muammara Kaddafiego.

Libijski dyktator miał przekazać ówczesnemu ministrowi spraw wewnętrznych i kandydatowi na prezydenta konserwatywnej UMP przeszło 50 mln euro. Porozumienia miało także obejmować póŸniejszy zakup broni od Francji przez Libię. Oficjalnie cała kampania Sarkozyego kosztowała 20 mln euro.

Całš sprawę po raz pierwszy 16 marca 2011 r. ujawnił w Euronews syn Kaddafiego, Saif al-Islam. Zrobił to, bo wówczas było już jasne, że z inicjatywy Sarkozy’ego francuskie i brytyjskiego lotnictwo wsparte przez inne kraje NATO, przystšpi do bombardowania Libii. Operacja, która ostatecznie przesšdziła o upadku reżimu Kaddafiego i doprowadziła do jego œmierci w paŸdzierniku, rzeczywiœcie zaczęła się 19 marca 2011 r.

- To my sfinansowaliœmy jego kampanię. Pierwszš rzeczš, której będziemy się domagać od tego clowna, to zwrot pieniędzy narodowi libijskiemu – mówił Saif al-Islam, który chce wystartować w wyborach na prezydenta Libii.

Mediapart, znany francuski portal informacyjny, po raz pierwszy zaczšł publikować dokumenty i zeznania osób zwišzanych z reżimem Kaddafiego, które obcišżały Sarkozy’ego, już w 2012 r. Prezydent, który przegrał wybory w maju 2012 r., pozwał Mediapart, ale w 2016 r. wymiar sprawiedliwoœci uznał, że publikowane dokumenty sš jednak autentyczne.

Œledztwo w sprawie finansowanie kampanii Sarkozy’ego przez Libijczyków zaczęło się dopiero w 2013 r. pod rzšdzami socjalisty Francois Hollande’a. W jego ramach został już postawiony w stan oskarżenia Claude Gueant, były szef gabinetu Sarkozy’ego.

Sam Sarkozy, który do tej pory wszystkiemu zaprzeczał, jest przesłuchiwany w tej sprawie po raz pierwszy. Na komisariacie może być przetrzymywany maksymalnie przez 48 godzin. PóŸniej, jeœli trzech prokuratorów uzna, że majš wystarczajšce dowody przeciwko niemu, możliwe jest postawienie byłemu prezydentowi formalnego aktu oskarżenia.

W wydanej właœnie ksišżce „Z pozdrowieniami od Przywódcy”, dziennikarze Mediapart Fabrice Arfi i Karl Laske opisujš jednak niezwykle dokładnie i przekonujšco mechanizm wsparcia kampanii Sarkozyego, który doprowadził go w maju 2007 r. na szczyty władzy we Francji.