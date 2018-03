Słowacja. Prezydentowi nie spodobał się nowy szef MSW

Próby przemeblowania gabinetu spotkały się z oporem prezydenta. Wcišż sš obawy, czy MSW poprowadzi uczciwe œledztwo w sprawie zabójstwa dziennikarza opisujšcego afery w rzšdzšcej partii Smer.

W zeszły czwartek ustšpił premier Robert Fico, najbardziej wpływowy polityk i szef partii Smer (jest nim nadal). Na swojego zastępcę wyznaczył dotychczasowego wicepremiera Petera Pellegriniego.

Pellegrini przedstawił w poniedziałek czterech nowych ministrów, w tym szefa resortu spraw wewnętrznych, kluczowego z punktu widzenia wyjaœnienia sprawy morderstwa dziennikarza, a teraz nic istotniejszego na Słowacji nie ma. Poprzedni szef MSW Robert Kaliňák był bohaterem wielu afer opisywanych przez dziennikarzy œledczych, przede wszystkim przez zastrzelonego pod koniec lutego Jána Kuciaka.



Następcš Kaliňáka miał zostać Jozef Ráž, wysoki urzędnik w ministerstwie zdrowia, najbardziej dotychczas Słowakom znany jako syn sławnego muzyka i wokalisty o takim samym imieniu i nazwisku.

Nie spotkała się z akceptacjš prezydenta Andreja Kiski, który od czasu zabójstwa dziennikarza jest najważniejszym krytykiem Ficy i partii Smer.



- Prezydent nie ma prawa powiedzieć, że jakiœ kandydat mu się podoba, może tylko mianować ministra. Powiedział, że nie jest usatysfakcjonowany nominacjš. I Pellegrini zdecydował się zmienić kandydata - mówi "Rzeczpospolitej" Matúš Kostolný, redaktor naczelny czołowego portalu Dennik N.



O mianowaniu ministrów "na wniosek premiera" mówi artykuł 111 słowackiej konstytucji.



Dlaczego Pellegrini zmienił kandydata, choć nie musiał?



- Bo gdy ogłosił nominację Jozefa Ráža, to w cišgu paru godzin pojawiły się zarzuty, że jest przyjacielem Roberta Kaliňáka, ustępujšcego szefa tego resortu, i jako biznesmen - właœciciel kilku restauracji i barów rockowych w Bratysławie ma kontakty z dziwnymi postaciami, charakterystycznymi dla tej branży. A teraz społeczeństwo jest szczególnie wyczulone na tajemnicze powišzania biznesu i władzy. Właœciwe obsadzenie stanowiska szefa MSW jest istotne dla uspokojenia sytuacji w kraju. Ludzie, którzy masowo wychodzš na ulice protestować, chcš mieć ministerstwo, które przeprowadziłoby niezależne œledztwo. A jeżeli jest kierowane przez kogoœ z grupy Kaliňáka, to takie œledztwo byłoby prawdopodobnie niemożliwe - tłumaczy mi Kostolný.



Nowy kandydat na ministra spraw wewnętrznych to TomᚠDrucker, dotychczasowy minister zdrowia. Wydaje się, że prezydent Kiska nie będzie naginał swoich uprawnień, by nie dopuœcić go do stanowiska.

Drucker uchodzi za sprawnego menadżera od spraw kryzysowych, nie należy do partii Smer, choć zajmuje stanowisko, które jej przypadło zgodnie z umowš koalicyjnš.



Redaktor naczelny Dennika N uważa, że mimo sukcesów w roli gaszšcego pożary w resorcie zdrowia, to jest zbyt blisko skompromitowanych polityków Smeru, by poradzić sobie w MSW w tak trudnej sytuacji.



Prezydent Kiska ma wręczyć nominacje nowym ministrom w œrodę około południa. Rano ma jeszcze rozmawiać z czterema kandydatami. Jeżeli mianuje wszystkich, w tym Druckera, to rzšd w cišgu 30 dni musi uzyskać jeszcze poparcie parlamentu. Na razie ma wystarczajšce, ale sytuacja na Słowacji jest bardzo dynamiczna.