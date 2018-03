Wielka Brytania i USA czekają na odpowiedzi. Zuckerberg zapadł się pod ziemię

Brytyjska komisja parlamentarna we wtorek wezwała dyrektora generalnego Facebooka Marka Zuckerberga, by zabrał głos w sprawie afery zwišzanej z firmš Cambridge Analytica. Władze chcš ustalić, czy dane osobowe użytkowników Facebooka zostały niewłaœciwie wykorzystane w celu wpłynięcia na wybory. Zuckerberg na razie milczy.

Komisja wystosowała wniosek w zwišzku z doniesieniami, że firma zajmujšca się wyszukiwaniem danych z siedzibš w Wielkiej Brytanii wykorzystała informacje z ponad 50 milionów kont Facebooka, aby pomóc Donaldowi Trumpowi wygrać wybory prezydenckie w 2016 roku. Cambridge Analytica, zaprzeczyła nieprawidłowoœciom.

Jednak we wtorek wieczorem prezes firmy Alexander Nix został zawieszony przez zarzšd a w sprawie jego działań oczekuje się niezależnego œledztwa. Zarzšd CA oœwiadcza, że potajemnie zarejestrowane komentarze Alexandra Nixa, zawarte w raporcie "Channel 4 ", nie odzwierciedlajš wartoœci, jakimi kieruje się firma i nie reprezentujš jej działań. Zawieszenie Nixa ma dowodzić powagi, z jakš zarzšd traktuje to naruszenie zasad.

Facebook œcišgnšł również na siebie krytykę za rzekome zaniechanie ochrony prywatnoœci użytkowników. We wtorek Damian Collins, przewodniczšcy parlamentarnego parlamentarnego komitetu medialnego, powiedział, że jego grupa wielokrotnie pytała amerykańskiego giganta, w jaki sposób wykorzystuje dane. Dodał, że przedstawiciele Facebooka "wprowadzajš w błšd komitet".

- Teraz nadszedł czas, aby usłyszeć od ważnego reprezentanta Facebooka dokładny opis tego katastroficznego niepowodzenia procesu - napisał Collins w notatce skierowanej bezpoœrednio do Zuckerberga. - Bioršc pod uwagę pana zaangażowanie na poczštku Nowego Roku, aby "naprawić" Facebooka, mam nadzieję, że tym reprezentantem będzie pan osobiœcie - dodał.

Facebook odmówił odpowiedzi na pytanie, czy Zuckerberg osobiœcie stanie przed komisjš.

Według różnych doniesień medialnych Facebook już w 2015 roku był œwiadomy tego, że poprzez specjalny quiz Cambridge Analytica wycišgała z tego portalu społecznoœciowego dane użytkowników.

Także w USA Zuckerberg wzywany jest do odpowiedzi. Senator Amy Klobuchar wezwała szefa Facebooka do złożenia zeznań przed senackš komisjš. - Oni wcišż mówiš: "zaufaj nam, możemy zajšć się naszymi ludŸmi i naszš stronš - powiedziała we wtorek Klobuchar, cytowana przez gazetę z Minneapolis. - No cóż, to nie jest prawda... Taka postawa wpędziła ich w kłopoty - dodała.

We wtorek o zaproszeniu do Zuckerberga do wyjaœnień przed Parlamentem Europejskim poinformował przewodniczšcy PE Antonio Tajani.

Według Fox News CEO Facebooka miał we wtorek zignorować swoich współpracowników w czasie wewnętrznej odprawy dotyczšcej wycieku danych. Po prostu się na niej nie pojawił.