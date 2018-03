Sondaż: Morawiecki czy Szydło? Kto lepszym premierem

Czy rzšd Mateusza Morawieckiego Polacy oceniajš lepiej niż ten Beaty Szydło? OdpowiedŸ w sondażu SW Research dla serwisu rp.pl.

„Mateusz Morawiecki na unijnych szczytach wypada znacznie gorzej niż Beata Szydło” – pisze z Brukseli Anna Słojewska.

„Trzeba uczciwie powiedzieć, że Morawiecki – z wyjštkiem monachijskiej wpadki – nie był odpowiedzialny za te kryzysy. To nie on karał TVN, o nagrodach dla ministrów decydowała Beata Szydło, a o problemie z ustawš o IPN dowiedział się dopiero dzień po tym, jak została ona uchwalona” – pisał Michał Szułdrzyński.

„Wiele z rzeczy, które się wydarzyły, było poza zasięgiem premiera Morawieckiego. Nie ma wpływu np. na agendę Zbigniewa Ziobry. Skoro przyjšł takš misję, to płaci za to, na co nie ma wpływu” – tak dr Jarosław Flis z UJ komentował pierwsze sto dni rzšdu w rozmowie z „Rzeczpospolitš".

Częœciej niż co pišty badany (22 proc.) uważa, że rzšd Mateusza Morawieckiego można ocenić lepiej niż rzšd Beaty Szydło. Przeciwnego zdania jest 38 proc. ankietowanych, a zdania w tej sprawie nie ma 40 proc. respondentów.

- Częœciej lepszš ocenę rzšdu Mateusza Morawieckiego wystawiajš mężczyŸni (25 proc. vs 19 proc. kobiet). Ten rzšd jest też lepiej oceniany przez osoby do 24. roku życia (24 proc.), badanych o dochodzie powyżej 5000 zł (35 proc.) oraz ankietowanych z miast do 20 tys. mieszkańców (31 proc.) - zwraca uwagę Piotr Zimolzak z agencji badawczej SW Research.

„Zajmujšc się przeszłoœciš, premier Morawiecki po prostu marnuje swoje szanse. Stanowisko szefa rzšdu zdobył nie dlatego, że ma dryg do anegdotek, ale dlatego, że miał opinię niezwykle sprawnego technokraty, dobrze rozumiejšcego współczesny œwiat” – ocenia Michał Szułdrzyński.