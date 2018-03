Siergiej Ławrow rezygnuje ze stanowiska?

Rosyjskie media spekulujš, że minister spraw zagranicznych Rosji Siergiej Ławrow zrezygnuje ze stanowiska. Rzecznik Kremla dementuje, ale rosyjskie kręgi rzšdowe nie wykluczajš takiej możliwoœci.

Funkcję ministra spraw zagranicznych Ławrow pełni od 9 marca 2004 roku. Wczeœniej, w latach 1994-2004 był stałym przedstawicielem Rosji przy ONZ i Radzie Bezpieczeństwa ONZ.

- Nie jest tajemnicš, że już dawno chciał zrezygnować - mówi nieoficjalnie jeden z pracowników MSZ. Również rzeczniczka ministerstwa spraw zagranicznych twierdzi, że nie wie, czy Ławrow pozostanie na stanowisku.

Dziœ informację o prawdopodobnej rezygnacji Ławrowa podał rosyjski kanał telewizyjny RTV1.

Według stacji Ławrow jest wyczerpany i już wczeœniej chciał odejœć, ale Władimir Putin miał go namówić, by pełnił swojš funkcję do czasu wyborów prezydenckich. Odbyły się w ostatniš niedzielę i zgodnie z przewidywaniami ich wynik ulokował Putina na Kremlu na czwartš kadencję.

Inne Ÿródła dyplomatyczne miały zdradzić, że Ławrow co prawda zrezygnuje z szefowania resortowi polityki zagranicznej, ale zajmie zaszczytne, bardzo wysokie stanowisko państwowe, na przykład w Radzie Bezpieczeństwa.

Rewelacje RTV1 dementuje rzecznik Kremla Dymitr Pieskow.

- Gratulujemy Sergiejowi Wiktorowiczowi z okazji urodzin (Ławrow kończy dziœ 68 lat - przyp. red.) i nie zwracamy uwagi na spekulacje - oœwiadczył Pieskow.

Po inauguracji kolejnej kadencji prezydenta musi on w cišgu dwóch tygodni przyjšć rezygnację obecnego, i przedstawić Dumie kandydata na nowego premiera. Premier ma tydzień na przedstawienie prezydentowi propozycji składu swojego gabinetu.