Afera z kupowaniem głosów: Prezydent Peru odchodzi

Prezydent Peru Pedro Pablo Kuczynski ustšpi ze stanowiska po opublikowaniu nagród wskazujšcych, że jest on uwikłany w skandal zwišzany z kupowaniem głosów parlamentarzystów - informuje BBC.

Kuczynski był wzywany do podania się o dymisji w zwišzku z pojawieniem się nagrania, na którym widać jak osoby zwišzane z rzšdem Peru proponujš opozycyjnemu parlamentarzyœcie pienišdze za to, że zagłosuje on przeciw odwołaniu prezydenta.

Pierwsze głosowanie ws. odwołania 79-letniego Kuczynskiego ze stanowiska odbyło się w grudniu - przeciwnicy domagali się odejœcia głowy państwa w zwišzku z oskarżeniami o przyjmowanie przez prezydenta niezgodnie z prawem pieniędzy od brazylijskiej firmy Odebrecht.

Kuczynskiemu udało się jednak wtedy wygrać w parlamencie niewielkš różnicš głosów. Prezydent oskarżył wówczas opozycję o próbę zamachu stanu.

Kuczynski ma ogłosić decyzję o ustšpieniu ze stanowiska w orędziu do narodu.

Zgodnie z konstytucjš Peru prezydenta zastšpi wiceprezydent - jest nim Martin Vizcarra.