Prof. Strzembosz: Jakie te projekty ustaw są niechlujne

- Miałbym duże opory, aby zwołać posiedzenie KRS - mówił w TVN24 były I prezes SN prof. Adam Strzembosz. Dodał jednak, że nie chce się w tej sprawie jednoznacznie wypowiadać, aby nie stawiać obecnej prezes SN w kłopotliwej sytuacji.

Zgodnie z ustawš o KRS pierwsze posiedzenie tego organu zwołuje I prezes SN. Ustawa nie wskazuje jednak terminu, w jakim prezes Sšdu Najwyższego musi pierwsze posiedzenie Rady zwołać. Prof. Małgorzata Gersdorf jak dotšd nie wskazała terminu, w którym zwoła posiedzenie Rady - co zaowocowało apelem ministra sprawiedliwoœci Zbigniewa Ziobry o zrobienie tego niezwłocznie. Do Sejmu trafił też projekt nowelizujšcy ustawę o KRS, który wskazywał prezesa TK jako osobę, zwołujšcš pierwsze posiedzenie Rady. Projekt ten został jednak wycofany.

Prof. Strzembosz zwrócił uwagę, że ustawa o KRS nie wskazuje terminu w jakim I prezes SN musi zwołać pierwsze posiedzenie Rady więc "nie należy jej poganiać i zachowywać się w sposób niegrzeczny, nieparlamentarny". - Wiemy tylko, że te rady powinny być zwoływane co dwa miesišce. Nawet z punktu przepisów nowej ustawy pani Pierwsza Prezes ma dużo czasu - dodał.

Jednoczeœnie były prezes SN pochwalił prof. Gersdorf za to, że skierowała do marszałka Sejmu proœbę o wyjaœnienie czy kandydatów do KRS wskazał właœciwy organ - ustawa mówi bowiem o tym, że powinien to zrobić klub sejmowy, tymczasem kandydatów zgłaszał klub parlamentarny.

- Pani prezes Gersdorf słusznie zrobiła, wzywajšc marszałka Sejmu do wyjaœnienia, czy prawidłowy organ wskazał kandydatów do Krajowej Rady Sšdownictwa, dlatego że zrobił to klub parlamentarny, a w ustawie napisanej przecież przez ten Sejm jest napisane, że to ma zrobić klub sejmowy - skomentował profesor Adam Strzembosz. Jak zaznaczył, jest bardzo ciekawy, jak to zostanie wyjaœnione.

- Jakie te projekty ustaw sš niechlujne - ubolewał prof. Strzembosz.

Były I prezes SN wyraził również obawę, że Sšd Najwyższy po zmianach w polskim sšdownictwie może stracić autorytet. - Daj Boże, żeby za 10 lat Sšd Najwyższy miał znów taki autorytet, jak obecnie - mówił.