Biden: Gdybym był z Trumpem w szkole, pobiłbym go

Były wiceprezydent USA Joe Biden odniósł się do obraŸliwych komentarzy Donalda Trumpa na temat kobiet, sugerujšc, że „pobiłby" go, gdyby byli razem w liceum.

- Kiedy facet, który został naszym krajowym przywódcš powiedział: mogę złapać kobietę gdziekolwiek i ona to lubi”, pytali mnie czy chciałbym debatować nad tym dżentelmenem, ale odmówiłem - powiedział Joe Biden. - Gdybyœmy byli w liceum, wzišłbym go na salę gimnastycznš i pokonałbym go - dodał.

Biden odwołał się do taœmy Access Hollywood, która pojawiła się na krótko przed wyborami prezydenckimi w USA w 2016 roku. Donald Trump został wówczas przyłapany na chwaleniu się dotykaniem kobiet bez ich zgody. Prezydent USA przeprosił i powiedział, że była to ”rozmowa w szatni".

- Przez całe życie byłem w wielu szatniach. Jestem cholernie dobrym sportowcem. Każdy facet, który tak mówił, był zwykle najgrubszym i najbrzydszym w pomieszczeniu - powiedział były wiceprezydent USA Joe Biden.

Komentarze Bidena były częœciš jego kampanii "It's On Us", która ma na celu walkę z napaœciami seksualnymi na kampusach uniwersyteckich - informuje portal indy100.com.