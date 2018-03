Rosja: Głosowali w wyborach dwa razy. Komisja: To bliźniaki

Reporterzy Reutersa zrobili zdjęcia, które mogš być dowodem na to, że były osoby, które w rosyjskich wyborach prezydenckich zagłosowały dwa razy.

W mieœcie Ust-Dżeguta w południowej Rosji fotoreporterzy Reutersa sfotografowali 17 osób, które wydawały się głosować w wyborach prezydenckich dwa razy. Jak powiedziała członkini komisji wyborczej Leila Kojczujewa, “mogš to być bliŸniaki”.

- Skšd mam wiedzieć, czy to ta sama osoba? Mogš wyglšdać tak samo - powiedziała inna członkini komisji, Zukra Czomajewa.

Wiele sfotografowanych osób okazało się być pracownikami państwowymi. Wœród nich znalazła się Ludmiła Skliarewska, która zidentyfikowana została jako zastępca dyrektora ds. Zdrowia i bezpieczeństwa w szpitalach. Kobieta wszystkiemu jednak zaprzeczyła.

Skliarewska przybyła do lokalu wyborczego nr 216 z oœmioma kobietami i jednym mężczyznš. Około 20 minut póŸniej, ta sama grupa została zaobserwowana, głosujšc ponownie w lokalu znajdujšcym się kilkaset metrów dalej.

Gdy zapytano kobietę o tę sprawę, Skliarewska powiedziała, że ??głosowała tylko raz. - Kto cię skierował do tego œledztwa? - zapytała. - Nie masz prawa angażować się w system wyborczy - podkreœliła.

Oficjalne wyniki opublikowane w poniedziałek wskazujš, że trzy lokale wyborcze w mieœcie Ust-Dżeguta, w którym miało dojœć do incydentów, miały œredniš frekwencję na poziomie 81,5 proc., a poparcie dla Władimira Putina wynosiło tam 89,86 proc.

Gdy reporterzy Reutersa pytali urzędników o tę sprawę, dyrektor szkoły, w którym znajdował się lokal wyborczy zapytał: chcesz wštpić w zwycięstwo Putina?“.

Jeœli te raporty od szanowanej agencji Reutersa sš poparte odpowiednimi oœwiadczeniami do organów œcigania od obserwatorów, którzy byli w każdym lokalu wyborczym, to jest się czym martwić. Jeœli takich nie majš, to w ogóle nas to nie martwi - powiedział rzecznik Kremla, odpowiadajšc na zarzuty.

Reporterzy Reutersa używali także liczników mechanicznych do liczenia wszystkich, którzy oddali głos w 12 lokalach wyborczych. W niektórych miejscach rozbieżnoœci między oficjalnymi wynikami, a wynikami Reutersa były niewielkie, ale w dziewięciu z 12 lokali wyborczych rozbieżnoœci wynosiły 10 proc. lub więcej.