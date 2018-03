Bronisław Komorowski: Czy PiS przeprosi za wieloletnie okłamywanie Polaków?

- Jestem ciekaw, co cały rzšd zrobi z kłamstwami Macierewicza, które zaowocowały gigantycznym podziałem społeczeństwa polskiego i uwikłaniem kwestii żałoby w wojnę politycznš - powiedział w programie #RZECZoPOLITYCE były prezydent Bronisław Komorowski.

Bronisław Komorowski przez ponad rok pełnił funkcję ministra obrony narodowej. Jak były prezydent odbiera ostatnie zmiany w tym resorcie? - To jest dobra ilustracja sytuacji, w której się znaleŸliœmy. Jeżeli zaczyna dziać się coœ normalnego, to my się cieszymy. Normalnoœć powinna być normš. To pokazuje, co się dzieje z Polskš pod rzšdami PiS - powiedział Komorowski.

- Wyrzucenie ministra Antoniego Macierewicza, co wydawało się oczywistoœciš, jest przedstawiane jako wielki sukces polityczny. Wolałbym nie przeżywać jeszcze raz tego, co działo się z polskim wojskiem pod rzšdami Macierewicza - dodał goœć Jacka Nizinkiewicza.

Były prezydent przyznał, że dobrš ilustracjš stanu rzeczy jest fakt, że do służby nie wrócš generałowie, którzy odeszli w ostatnim czasie z armii. - Nie da się odwrócić całego szeregu negatywnych zmian uruchomionych przez Macierewicza. Wielu ludzi nie tylko skrzywdzono, ale również zmarnowano. To jest również strata czasu, bo każdego generała "hoduje" się przez wiele lat - skomentował Komorowski.

Pytany o wyniki prac podkomisji smoleńskiej były prezydent powiedział, że osoby, które chciały wierzyć w "bzdury wypowiadane przez Antoniego Macierewicza i Jarosława Kaczyńskiego o zamachu i o œmierci spowodowanej przez działanie œwiadome i zbrodnicze myœlenie czynników w Polsce, mogš dalej w to wierzyć".

- Jestem ciekaw, co cały rzšd zrobi z kłamstwami Macierewicza, które zaowocowały gigantycznym podziałem społeczeństwa polskiego i uwikłaniem kwestii żałoby w wojnę politycznš. Co zrobi PiS z oskarżeniami także pod adresem czynników polskich, co zrobi PiS z lansowanymi przez Macierewicza teoriami? - pytał były prezydent.

- Czy PiS zdobędzie się na to, by przeprosić Polaków, że przez tyle lat ich oszukiwano? - dodał.

Kontynuujšc temat byłego szefa MON Bronisław Komorowski powiedział, że Antoni Macierewicz jest obecnie obcišżeniem dla Prawa i Sprawiedliwoœci. - Œrodowisko PiS, nie tylko publicyœci, podkreœlali, że działania Macierewicza musiały być na rękę stronie rosyjskiej. Nie chcę się posuwać do oskarżeń o agenturalnoœć, ale ksišżka Krzysztofa Pištka jest zebraniem tych wszystkich argumentów - ocenił.

Bronisław Komorowski zapowiedział, że nie pojawi się na uroczystoœci odsłonięcia pomnika ofiar katastrofy smoleńskiej. - Pomnik, który powinien jednoczyć Polaków, jest stawiany w taki sposób, że będzie Polaków trwale dzielił - powiedział.

Polskie władze były publicznie besztane

Ustawa o IPN zaszkodziła naszym relacjom z sojusznikami - ze Stanami Zjednoczonymi i Uniš Europejskš? - Zaszkodziła opinii o Polsce. Nieprawdopodobnie przykre było wystšpienie amerykańskiego ambasadora, który beształ publicznie władze państwa polskiego. Nie sšdziłem, że doczekam się czegoœ takiego. Czułem się jak mieszkaniec Bantustanu, a nie godnego, ważnego państwa - skomentował Komorowski.

Były prezydent mówił również o ustawie degradacyjnej, która jego zdaniem, jest próbš zemsty na nieboszczykach. - To mało męskie i mało honorowe. Z niepokojem patrzę na psucie zasad. Stopnia generała nie zdobywa się w nagrodę, ale za zasługi jako żołnierz. Generał Jaruzelski zdobył stopień oficerski na wojnie, przelewajšc krew za ojczyznę. Degradacja oznacza, że został szeregowcem. To wydaje się niesmaczne i niepotrzebne, nie jestem w stanie tego zrozumieć. To chęć zemsty po latach - powiedział goœć programu #RZECZoPOLITYCE.

Bronisław Komorowski zapowiedział, że nie weŸmie udziału w Czarnym Pištku, ale "jest rzeczš okrutnš próba zmuszenia kobiety do noszenia przez całe życie odpowiedzialnoœci za chore dziecko".

- Można kobiety zachęcać i im pomagać, ale próba zmuszania do heroizmu jest rzeczš obrzydliwš. To jest kwestia wyboru. Z żonš wychowaliœmy pištkę dzieci i byliœmy szczęœliwi, że nie stanęliœmy w obliczu takiego dramatu. Gdybyœmy się znaleŸli, to bardzo bym chciał, by było nas stać na taki heroizm - powiedział były prezydent.