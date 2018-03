Sondaż: Który rząd był najlepszy w historii III RP

Mazowiecki? Miller? A może Kaczyński? Kto stworzył najlepszy rzšd w historii III RP? OdpowiedŸ w sondażu SW Research dla serwisu rp.pl.

Badani najczęœciej wskazywali, że najlepszym rzšdem w historii III RP był rzšd Donalda Tuska (15 proc.). Kolejne dobrze oceniane rzšdy to aktualny rzšd Mateusza Morawieckiego (8 proc.) oraz rzšd Beaty Szydło (7 proc.). Prawie 40 proc. ankietowanych nie umiała wskazać żadnego z wymienionych rzšdów.

Poniżej dalsza częœć artykułu

- Kobiety o wiele częœciej niż mężczyŸni pozostawały niezdecydowane (4 proc. vs 29 proc. mężczyzn). W podziale na płeć mężczyŸni częœciej wskazywali na dobre oceny rzšdów Tadeusza Mazowieckiego oraz Leszka Millera. Rzšd Donalda Tuska częœciej był wymieniany jako najlepszy przez osoby powyżej 50. roku życia (17 proc.), badanych o wykształceniu wyższym (18 proc.), osoby o dochodzie od 2001 do 3000 zł (25 proc.) oraz ankietowanych z miast od 100 do 199 tys. mieszkańców (25 proc.) - zwraca uwagę Piotr Zimolzak z agencji badawczej SW Research.

Według prof. Antoniego Dudka, historyka i politologa z UKSW w Warszawie, wyniki sondażu pokazujš, że bardzo znaczšcy odsetek ankietowanych nie ma wyrobionego zdania na temat tego, który z rzšdów w III RP był najlepszy. Natomiast pozostali sš w większoœci zorientowani zgodnie z głównš liniš obecnego podziału politycznego: zwolennicy liberalnej opozycji najlepiej oceniajš gabinet Tuska, a stronnicy PiS - rzšdy Szydło i Morawieckiego. - Znamienny jest rozkład ocen jeœli chodzi o miejsce zamieszkania. Wyniki potwierdzajš, że rzšd PO ma lepsze oceny wœród zamożniejszych respondentów mieszkajšcych w dużych miastach i legitymujšcych się wyższym wykształceniem – podkreœla prof. Dudek.