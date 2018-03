Zupełnie nowy Putin ze starymi problemami

Kreml zapowiada, że w swej nowej kadencji prezydent skupi się na problemach wewnętrznych. Kraj czeka również wymiana rzšdu.

– Ludzie wiedzš, że jeœli Putin mówi, że wie dokšd i jak iœć, to nie rzuca słów na wiatr – zapewnił rzecznik prezydenta Dmitrij Pieskow, tłumaczšc, że obecnie polityka zagraniczna „nie jest jego priorytetem”.

– Putin nie może zrezygnować z konfrontacji z otaczajšcym œwiatem, gdyż wtedy przestałby być sobš i straciłby poparcie zwolenników. To jest dokładnie ta sytuacja, ( ) gdy przywódca państwa zmuszony jest postępować tak, jak domaga się jego elektorat – uważa jednak ukraiński publicysta Ilia Fiedosiejew. Mimo kremlowskich zapowiedzi, w Kijowie uważajš, że Putin jest skazany na prowadzenie imperialnej strategii: „Otrzymał ogólnonarodowe wsparcie swojej agresywnej polityki zagranicznej, ale tym samym odcięto mu możliwoœć wycofania się”. W tej sytuacji możliwoœć wybuchu otwartego konfliktu rosyjsko-ukraińskiego „staje się znacznie bardziej prawdopodobna”.

– Nowy Putin to będzie symbioza – Putina, którego już znamy, z Putinem, który rozumie czego potrzebujemy w przyszłoœci – przekonywał niezrażony Pieskow.

„Naród gotów jest wiele wybaczyć ťnaczalstwuŤ, jeœli ono z kolei zapewnia znoœne warunki życia. ( ) Do takich nastrojów odwołuje się właœnie prezydent wybrany na nowš kadencję: życie oczywiœcie trochę się polepszy, nie traćcie nadziei, ale też nie oczekujcie szybkich zmian” – napisał z kolei w Facebooku socjolog Igor Klamkin.

Jednak ekonomiœci wskazujš, że rosyjska gospodarka ruszy z miejsca tylko w przypadku radykalnych zmian. – W przeciwnym wypadku przed nami kolejna „epoka zastoju” (czasy rzšdów starzejšcego się Leonida Breżniewa – red.) – uważa jeden z nich. Większoœć ekspertów sšdzi, że – by dokonać zmian – Putin musi usunšć obecnego premiera. – Z powodu swoich – w tym również liberalnych – poglšdów gabinet Dmitrija Miedwiediewa nie jest w stanie zapewnić wzrostu gospodarki. Realne dochody spadajš, a kraj biednieje zupełnie nie zważajšc na rekordowo niskš inflację i inne ekonomiczne osišgnięcia – sšdzi publicystka Tatiana Smagina.

– Prezydent planuje sformowanie nowej ekipy rzšdowej i w administracji prezydenta – powiedział jego rzecznik. Od czasu, gdy rok temu Aleksiej Nawalnyj ujawnił nielegalny majštek obecnego premiera, w Rosji wszyscy żyjš w przekonaniu, że dni Miedwiediewa – mimo jego wiernoœci prezydentowi – sš policzone. Nikt jednak nie jest w stanie wskazać ewentualnego następcy. Częœć uważa, że to mógłby być były minister finansów, obecnie doradca Kremla i gospodarczy krytyk premiera Aleksiej Kudrin. Ale Putin odnosi się do niego niechętnie z powodu jego niezależnoœci. W 2011 roku Kudrin demonstracyjnie podał się do dymisji, protestujšc przeciw zwiększaniu wydatków zbrojeniowych. Obecnie ekonomista przedstawił program reform, w którym znów najważniejsze jest zmniejszenie wydatków na armię i administrację państwowš. Dlatego Kreml szuka innych, a wœród rozważanych kandydatur jest zarówno obecny mer Moskwy Siergiej Sobianin, jak i młody 35-letni minister gospodarki Maksim Orieszkin.

Możliwe, że natknšwszy się na ogromny opór establishmentu wojskowego i administracji Putin „będzie robił w gospodarce tylko to, co umożliwi zachowanie społecznej stabilnoœci. Ale i tak nie uda się uniknšć zwiększenia podatków i podwyższenia wieku emerytalnego”.