Rosja: Tragedia w centrum handlowym obnaża korupcję

W centrum handlowym nie zadziałały systemy alarmowe i przeciwpożarowe. Zginęły co najmniej 64 osoby.

To jeden z największych pożarów w Rosji w cišgu ostatnich stu lat. Centrum handlowe Zimowa Wiœnia w Kemerowie (zachodnia Syberia) o powierzchni prawie 19 tys. mkw. zostało oddane do użytku w 2013 roku. Było jednym z tych miejsc, które najchętniej odwiedzali mieszkańcy miasta.

W galerii handlowej oprócz licznych sklepów znajdowało się m.in. kino (trzy sale mogły pomieœcić prawie 550 widzów), siłownia, myjnia samochodowa, kręgielnia, sala bilardowa, sauna. I centrum zabaw dla dzieci. To tam, według cytowanych przez media œwiadków, miał rozpoczšć się pożar. Jedno z dzieci miało wejœć do sali zabaw znajdujšcej się na czwartym piętrze z zapalniczkš i podpalić wykładzinę. Według innej wersji, którš również bierze pod uwagę Komitet Œledczy Rosji, doszło do zwarcia przecišżonej instalacji elektrycznej. Z powodu niesprawnej instalacji centrum był zamknięte przez kilka dni jesieniš ubiegłego roku.

Do momentu zamknięcia tego wydania „Rzeczpospolitej” rosyjskie służby podawały, że w pożarze zginęły 64 osoby. Zastrzegały, że liczba ofiar może się zwiększyć. Dziesištki poszkodowanych trafiły do szpitali. Ofiarami pożaru padło wiele rodzin. Dla miejscowych dzieci kilka dni temu rozpoczęły się wiosenne ferie. Zginęli prawie wszyscy uczniowie klasy 5a ze szkoły znajdujšcej się w małej podkemerowskiej miejscowoœci Treszczewskij. Byli w Zimowej Wiœni w kinie, aby obejrzeć najnowszš bajkę.

Wiele osób, ratujšc się przed ogniem, wyskakiwało z okien. Wœród rannych znalazł się 11-letni chłopiec, który po skoku z czwartego piętra trafił w ciężkim stanie do szpitala. W centrum stracił rodziców i kilkuletniš siostrę.

Œwiadkowie twierdzš, że gdy wybuchł pożar, w budynku zapanował chaos. Akcja ratunkowa nie była w ogóle zorganizowana, systemy alarmowe i przeciwpożarowe nie zadziałały. Alarm, według doniesień medialnych, miał wyłšczyć jeden z ochroniarzy, który został zatrzymany w poniedziałek. Zatrzymano i przesłuchano również cztery inne osoby, w tym szefowš firmy zarzšdzajšcej obiektem oraz najemcę powierzchni, gdzie prawdopodobnie wybuchł pożar.

– Ukarani zostanš ludzie z najniższego szczebla. Tych, którzy odpowiadajš za stan techniczny obiektu oraz wszelkich znajdujšcych się w nim instalacji, prawdopodobnie nie znajdš – mówi „Rzeczpospolitej” Ilja Szumanow, wicedyrektor rosyjskiego oddziału organizacji Transparency International, międzynarodowej organizacji walczšcej z korupcjš.

Wiele wskazuje na to, że do korupcji dochodziło już na etapie budowy. Strop pomiędzy ostatnim czwartym piętrem a dachem spłonšł i się zawalił, ponieważ został ocieplony łatwopalnym materiałem. Zakazujš tego obowišzujšce w Rosji (i wielu krajach na œwiecie) przepisy budowlane. Instalacja przeciwpożarowa prawdopodobnie nie była sprawdzana od kilku lat.

Powodem tych zaniedbań może być też przegłosowana kilka lat temu w Dumie ustawa nazywana „feriami dla małych przedsiębiorców”. Weszła w życie 1 stycznia 2016 roku i od tamtej pory rutynowe kontrole (m.in. przeciwpożarowe, podatkowe, sanitarne) nie sš przeprowadzane w firmach, których obroty nie przekraczajš 800 mln rubli rocznie (równowartoœć 48 mln złotych).

Dochód centrum handlowego Zimowa Wiœnia jest większy, ale kontrole tam również nie były przeprowadzane. Od niedzieli rosyjskie służby nie mogš wskazać, kto jest właœcicielem obiektu.

– Centrum został prawdopodobnie podzielone pomiędzy kilka firm, by dochód każdej nie przekraczał 800 mln rubli. W ten sposób unikajš wszelkich kontroli. W wielu przypadkach firmy te sš zarejestrowane w rajach podatkowych i dojœcie do prawdziwego właœciciela nie jest takie łatwe – twierdzi Szumanow.

Władze w Moskwie zapowiadajš kontrole we wszystkich rosyjskich centrach handlowych. Zapowiadały je również w marcu 2015 roku po pożarze w centrum handlowym Admirał w Kazaniu, w którym zginęło 19 osób. Kontrole były zapowiadane także w 2009, po tym jak w Permie spłonšł klub nocny Kulawy Koń. Wtedy ofiarami pożaru padło 156 osób.