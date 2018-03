Korwin-Mikke: Rosjanie nie mieli powodu, by mordować Skripala

Janusz Korwin-Mikke na swoim profilu na Facebooku wyjaœnia powody, dla których nie wierzy, że to Rosja stoi za otruciem byłego rosyjskiego szpiega Siergieja Skripala i jego córki Julii. Do ataku na Skripala doszło na terytorium Wielkiej Brytanii.

"Dlaczego nie wierzę w to, że p. Sergiusza Skripala chcieli zamordować Rosjanie? Po prostu dlatego, że u siebie skazali Go raptem na 13 lat więzienia, w 2008 (w rzeczywistoœci w 2010 - red.) wypuœcili za granicę - i nie mieli, żadnego powodu, by Go mordować, a JUŻ NA PEWNO NIE PRZED MUNDIALEM, którego bojkot byłby katastrofš" - pisze lider partii Wolnoœć.

Zdaniem Korwin-Mikkego motyw w tej sprawie miała natomiast CIA, która mogła dzięki temu "skierować ogień propagandy na Moskwę". Lider partii Wolnoœć przypomina też, że Wił Mirzojanow, jeden z twórców Nowiczoka przebywa w USA, gdzie uzyskał azyl.

Polityk podkreœla, że CIA - przeprowadzajšc taki atak na Skripala "mogła być pewna, iż nikt nie będzie jej podejrzewał; wszystkie podejrzenia padnš na Rosję", ponieważ próba otrucia rosyjskiego szpiega przypomina zabójstwo rosyjskiego dysydenta, byłego podpułkownika KGB Aleksandra Litwinienki, którego na Wyspach otruto radioaktywnym polonem. I - jak pisze Korwin-Mikke - wówczas Rosja "praktycznie nie ukrywała, że go zabiła".

W efekcie - jak pisze Korwin-Mikke - "Donald Trump ugišł się", bo w demokracji "nie jest ważna Prawda - tylko to, w co wierzy (...) Większoœć". Tak polityk komentuje decyzję Białego Domu o wydaleniu z USA 60 rosyjskich dyplomatów i zamknięciu konsulatu USA w Seattle.

"(...) przypominam, że gdy w 2003 roku CIA bezczelnie sfałszowała raporty, twierdzšc, że œp. Saddam Hussein ma broń ABC, skończyło się to wojnš. Teraz może skończyć się wojnš œwiatowš - do której elity USA dšżš jawnie od kilku już lat" - podsumowuje polityk.

Wielka Brytania oskarża Rosję o zamach na Skripala. W zwišzku z faktem, iż Moskwa nie odpowiedziała na ultimatum Londynu (rzšd Wielkiej Brytanii domagał się wyjaœnień, jak Nowiczok znalazł się na Wyspach), rzšd Theresy May podjšł decyzję o wydaleniu z kraju 23 rosyjskich dyplomatów i zawieszeniu kontaktów z Rosjanami na najwyższym szczeblu. W poniedziałek rosyjskich dyplomatów wydaliło kilkanaœcie krajów UE, USA i Kanada.

Siergiej Skripal w 2006 roku został skazany w Rosji za szpiegostwo dla Wielkiej Brytanii.