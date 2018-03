RZECZoPOLITYCE Robert Górski: Obserwuję, jak ten premier szybko się zużywa

Czasem rzeczywiœcie trudno sobie wyobrazić rzeczy, które się wydarzajš - na przykład postać premiera Morawieckiego. A jednak do tego doszło, a ja obserwuję, jak szybko ten premier zużywa się przez swojš aktywnoœć medialnš, czasem niefortunne wypowiedzi - mówił Robert Górski, satyryk, autor serialu "Ucho prezesa", współtwórca Kabaretu Moralnego Niepokoju.

- Cieszy mnie i œmieszy jednoczeœnie, że czasem udaje się nam doœcignšć rzeczywistoœć, choć siłš rzeczy musimy to robić dużo wczeœniej. Ale pewne rzeczy można sobie wyobrazić czy przewidzieć - skomentował Górski powodzenie serialu "Ucho prezesa". - Jest tam taka masa wštków, że czasem któryœ z nich się sprawdza, co sprawia wrażenie, że jesteœmy prorokami.

- Kiedyœ usiłowałem doœcignšć rzeczywistoœć w szczegółach, ale to nie ma sensu. Cytaty, którymi media żyjš dzisiaj, za dwa tygodnie, trzy czy miesišc, bo tyle trwa cykl produkcyjny, sš już nieœwieże i mało kto pamięta, o co w nich chodzi. Dzieje się tak wiele, że staram się nadšżać za pewnymi mechanizmami czy przewidywać, które wštki mogš być aktualne w dłuższej perspektywie - tłumaczył Górski, mówišc o procesie, jaki towarzyszy pracy nad "Uchem prezesa". .



Górski zapewnił, że głoœny ostatnio wštek premii dla ministrów pojawi w cyklu, bo relacje pieniędzy z politykš sš bardzo istotne. - Poprzedni rzšd wsławił się oœmiorniczkami i wypowiedziami, ile zarabia minister i za ile nie wypada pracować - ten temat na pewno będzie zawsze aktualny - mówił goœć programu.



Górski stwierdził, że ze współtwórcami "Ucha prezesa" zastanawiał się nad sejmowš wypowiedziš premier Szydło, w której komentowała zasadnoœć przyznania nagród swoim ministrom. - To chyba częœć większej historii. Sš różne doniesienia prasowe: czy prezes naprawdę był z tego zadowolony i naprawdę kazał jej "pokazać pazurki", czy w rzeczywistoœci był wœciekły i prywatnie jš okrzyczał. Ale to tylko częœć większego wydarzenia, jakim jest zastój tego rzšdu czy przejœcie do defensywy - uważa satyryk. Wspomniał o odcinku "Ucha prezesa", w którym ten krzyczy na swoich współpracowników, z których każdy kieruje się własnymi ambicjami.



- Pazurki, które prezes kazał pokazać premier Szydło, pasujš do klimatu "Ucha prezesa", podoba mi się, że nie wiadomo, co jest prawdš: czy publiczna deklaracja prezesa, że jš o to poprosił lub nakłonił, czy plotki o tym, że był na niš zły.



Prowadzšcy przypomniał serię skeczy poœwięconych obradom rzšdu Donalda Tuska, twierdzšc, że w pewnym sensie rzeczywistoœć przerosła kabaret.



Na pytanie prowadzšcego, czy fakt, że rzeczywistoœć przerosła kabaret nie utrudnia życia tym, którzy kabaretem zajmujš się zawodowo i artystycznie, Górski przyznał, że rzeczywiœcie jest to komplikacja. - Chciałbym na przykład zrobić odcinek o wyborach prezydenta Warszawy, ale wcišż nie wiadomo, kto będzie kandydatem PiS na to stanowisko - Patryk Jaki, który zdaje się nie do końca jest tam lubiany, skoro jest człowiekiem Ziobry. Chciałbym zrobić odcinek, jak staje w szranki z Rafałem Trzaskowskim, ale nie wiadomo, czy w ogóle do tego dojdzie.

Robert Górski nie spodziewał się, że po trzech sezonach "Ucho prezesa" będzie cytowane na Wiejskiej czy uważnie oglšdane w Pałacu Prezydenckim. - To doœć nieprawdopodobne. Ale niedawno był sondaż, jak nasz serial wpływa na wizerunek polityków - 15 proc. uznało, że ociepla wizerunek prezydenta i tyle samo, że wprost przeciwnie. Bardzo mnie to cieszy, że do tej pory nie udało się przypisać tego serialu do żadnej opcji politycznej - mówił Górski. - Sšdziłem że to będzie zainteresowanie zbliżone do tego, którym cieszyły się posiedzenia rzšdu, które czasem pojawiały się w przekazach medialnych, ale pełniło takiej funkcji, jak "Ucho".



Przywołany przez prowadzšcego "Adrian" (imię, które w "Uchu Prezesa" nosi prezydent Duda, a które było skandowane m.in. podczas demonstracji w obronie sšdów przed Pałacem Prezydenckim - przyp. red.) był według Górskiego protestujšcym potrzebny jako klucz do nazwania rzeczywistoœci.



Górski stwierdził, że więcej negatywnych komentarzy spotykało go podczas kręcenia posiedzeń rzšdu Donalda Tuska. - Wówczas częœciej mówiono, że tš satyrš toruję drogę do wygranej PiS, niż teraz, że jš "Uchem prezesa" odbieram, bo tego w sondażach nie widać. Ale œrodowisko wielkomiejskie, w którym na ogół się obracam, to generalnie zwolennicy Platformy. PO też nie jest w "Uchu" pokazywana zbyt sympatycznie, myœlę, że sobie na to zasłużyła.



Górski opowiedział o swoim przypadkowym spotkaniu z Grzegorzem Schetynš, który generalnie gratulował mu serialu. - Ale kto wie, czy reakcje polityków sš szczere, czy wygenerowane na potrzeby konkretnej chwili? Ja tego nie wiem, ale myœlę, że nasz cykl jest wyrazem pewnego społecznego odbioru polityków, w tym również opozycji.



Goœć programu zapewnił, że nie ma bezpoœredniego kontaktu z żadnym politykiem i nie robi sobie prasówek w poszukiwaniu szczegółów. - Rozmawiam z wieloma ludŸmi, znajomymi, również z rodzicami i docierajš do mnie rzeczy, które przechodzš przez sito medialne i zostajš na dłużej - mówił Górski. Przyznał, że gdyby zdarzyła się sensacja w rodzaju odejœcia prezesa Kaczyńskiego z polityki, to to zdarzenie mogłoby być obecne w "Uchu prezesa" dopiero za miesišc lub dwa. - Cišgle się boję, że zdarzy się coœ, przekreœli nasz serial całkowicie, zapadnie jakaœ decyzja, która nas gwałtownie "postarzy".



Twórca serialu przypomniał, że myœlšc o następnych odcinkach bardziej stara się skupić na ogólnych mechanizmach, a nie dokładnych cytatach, poprzez serial ilustrować cele strategiczne. - W warunkach zbliżajšcej się kampanii wyborczej polityka na pewno znacznie przyspieszy. Nie jestem politologiem ani analitykiem sceny politycznej, jestem szarym obywatelem, który obserwuje politykę na swoje potrzeby i nie żyjšc niš, ma do niej więcej dystansu - mówił Górski. Zapowiedział, że po rekonstrukcji rzšdu w najnowszym odcinku pojawi się wielu nowych polityków.