Będzie nowa komisja śledcza. Zbada wyłudzenia VAT

Powstanie nowej komisji œledczej, która zajmie się "nieprawidłowoœciami wokół podatku VAT" w poprzednich latach, zapowiedział w Sejmie poseł PiS Marcin Horała. - Rzšd Platformy majšc takš możliwoœć, majšc te pienišdze na wycišgnięcie ręki, wolał pozostawić je grupom przestępczym, zamiast je grupom przestępczym odebrać i przekazać Polakom - mówił polityk.

Projekt uchwały dotyczšcej komisji ma zostać złożony w Sejmie po Œwiętach.

- Wiele lat temu, kiedy wybuchła afera hazardowa, mówiliœmy o tym, że patologiš jest ówczesny układ, który stykał polityków z biznesem. Sławetne słowa Zbigniewa Chlebowskiego, polityka Platformy Obywatelskiej, do (Ryszarda) Sobiesiaka, że "90 procent sprawy załatwimy", mówione czy to na cmentarzu, czy na stacjach benzynowych, pokazywało, z jakš patologiš mieliœmy do czynienia - mówiła w Sejmie rzeczniczka PiS Beata Mazurek.

- Dzisiaj zatrzymano Jacka Kapicę, odpowiedzialnego poniekšd za sprawy finansowe. To pokazuje jedno - że wymiar sprawiedliwoœci działa i że wszyscy wobec prawa sš równi. Gdyby te 21 miliardów zł było w budżecie, wówczas, dzisiaj ten budżet ten budżet też mógłby być zupełnie inny, pieniędzy mogło być więcej i byłyby pienišdze chociażby na podwyżki dla różnych grup społecznych, które o te podwyżki się upominajš. Ale my robimy krok do przodu, wracamy do tematu komisji VAT-owskiej - zapowiedziała.

- Sprawne działanie służb w obszarze afery hazardowej - bo takie dochodzš nas sygnały, że to zatrzymanie (Jacka Kapicy) jest zwišzane z aferš hazardowš - pokazuje, że ten obszar funkcjonowania państwa, wymiar odpowiedzialnoœci karnej, funkcjonuje dobrze i czasy bezkarnoœci się skończyły - wtórował jej poseł Marcin Horała. - Ale jest też obszar odpowiedzialnoœci politycznej, jest też obszar wiedzy opinii społecznej na temat mechanizmów funkcjonowania. W tym celu zamierzamy powołać komisję œledczš ds. nieprawidłowoœci przede wszystkim wokół podatku VAT - dodał.

- Bezpoœrednio po Œwiętach złożymy w Sejmie projekt uchwały o powołaniu tejże komisji, wraz z zakresem konkretnym jej prac. PóŸniej kolejne kroki: powoływanie składu i te prace się rozpocznš - zapowiedział Horała.

Jak argumentował, politycy Platformy Obywatelskiej "wielokrotnie" mówili, że sukcesy rzšdu PiS w ukróceniu wyłudzeń VAT "to tak naprawdę jest wdrażanie ustaw, które oni przygotowali". - WeŸmy to przez chwilę za dobrš monetę, że tak faktycznie było. Rodzi się zatem ogromne, poważne pytanie: czemu rzšd Platformy majšc gotowe, przygotowane ustawy, które zapobiegłyby tym wyłudzeniom, jednoczeœnie miał takš decyzję politycznš, żeby ich nie wprowadzać w życie? Każdy rzšd w swoim własnym, nawet politycznym interesie, chciałby mieć więcej pieniędzy w budżecie, chciałby ukrócić te wyłudzenia, żeby mieć œrodki na różnego rodzaju działania - mówił Horała.

- Rzšd Platformy majšc takš możliwoœć, majšc te pienišdze na wycišgnięcie ręki, wolał pozostawić je grupom przestępczym, zamiast je grupom przestępczym odebrać i przekazać Polakom. Dlatego musimy to zbadać, wyœwietlić, jakie mechanizmy miały miejsce, jak to się stało, że dziesištki miliardów (...) były w rękach grup przestępczych, a nie w budżecie państwa. Tym zajmie się komisja œledcza - zapowiedział polityk Prawa i Sprawiedliwoœci.