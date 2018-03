Sondaż: Zjednoczenie służy opozycji

Nawet częœciowo zjednoczona opozycja jest już bliska zwycięstwa z PiS – wynika z nowego sondażu wykonanego dla jednej z partii.

Prawo i Sprawiedliwoœć utrzymuje przewagę, ale jest ona minimalna. Partia Jarosława Kaczyńskiego ma w badaniu przeprowadzonym przez IBRiS w poniedziałek 26 marca 2018 roku zaledwie 35,2 proc. Platforma Obywatelska oraz Nowoczesna liczone jako wspólna lista majš 33 proc. Opozycja od czasu głosowania „27:1” nigdy nie była tak bliska wygranej z PiS. Do Sejmu z wynikiem 9 proc. dostaje się ruch Kukiz’15. Pozostałe partie znajdujš się poniżej progu – SLD z wynikiem 4,5 proc., PSL, który ma 3,5 proc., i Partia Razem z 3 proc. Niezdecydowanych jest 11,2 proc. Badanie przeprowadzono metodš CATI na próbie 1100 osób.

Sondaż pokazuje premię dwóch partii opozycyjnych za zjednoczenie oraz skalę wywołanego rozmaitymi czynnikami kryzysu partii rzšdzšcej. Bo o ile rezultat PiS jest lepszy niż w badaniu Kantar dla TVN24 opublikowanym w œrodę, gdzie PiS ma 28 proc., o tyle i tak jest słabszy niż w poprzednich badaniach IBRiS (w nich opozycja startowała oddzielnie).

Na przykład w sondażu IBRiS dla Onet.pl, który został opublikowany 17 marca, PiS ma 37 proc., PO 24 proc., a Nowoczesna – 6 proc.

Dla Nowoczesnej i Platformy, czyli partii, które już teraz zawišzały współpracę w wyborach samorzšdowych i ogłosiły chęć powołania wspólnej listy do sejmików, ten sondaż stanowi dobrš zapowiedŸ na przyszłoœć. Ich wynik będzie interpretowany pod kštem skutecznoœci idei tego sojuszu.

Wœród polityków opozycji pojawiajš się propozycje szerokiego zjednoczenia przed przyszłorocznymi wyborami parlamentarnymi. Sekretarz generalny Nowoczesnej Adam Szłapka zaproponował kilka tygodni temu, by cała opozycja, od PO do Razem, stworzyła listę, by w 2019 roku wygrać z PiS. Propozycja zakłada, że wyłoniony w ten sposób Sejm zajmie się rozwišzywaniem kwestii dotyczšcych państwa prawa, a opozycja powróci póŸniej do rywalizacji na programy partyjne.

Tuż po Wielkanocy PiS ma zgłosić uchwałę powołujšcš komisję œledczš ds. VAT. Ogłosili to w Wielki Czwartek posłowie tego ugrupowania. Jeœli zostanie powołana, to w Sejmie będzie działać równolegle z komisjš badajšcš sprawę Amber Gold. Ta zapowiedŸ jest interpretowana jako jeden z pomysłów PiS na wyjœcie z kłopotów, które wywołał m.in. temat premii.