Gorbaczow ostrzega przed "ostateczną katastrofą"

"Œwiat bez broni atomowej: Nie może być innego ostatecznego celu" - pisze w "Time" ostatni przywódca ZSRR Michaił Gorbaczow, ostrzegajšc przed skutkami atomowego wyœcigu zbrojeń.

Gorbaczow wspomina, że kiedy obejmował władzę w ZSRR w 1985 roku czuł, że ludzie oczekujš od niego jednego: by zrobił wszystko co możliwe, by uniknšć wojny.

Poniżej dalsza częœć artykułu

Jak pisze były przywódca ZSRR do tamtego momentu supermocarstwa zgromadziły "góry broni". Wspomina też o "gwiezdnych wojnach" między USA a ZSRR, czyli planach budowy broni, którymi można byłoby razić przeciwników z orbity.

"Na szczęœcie nic takiego nigdy nie zostało zbudowane. Co więcej, negocjacje pomiędzy ZSRR i USA otworzyły drogę do zakończenia atomowego wyœcigu zbrojeń. Osišgnęliœmy porozumienie z jednym z najbardziej jastrzębich prezydentów USA, Ronaldem Reaganem, by radykalnie zredukować arsenały (broni atomowej - red.)" - pisze Gorbaczow.

Następnie jednak były przywódca ZSRR ostrzega, że obecnie "osišgnięcia te sš w niebezpieczeństwie". "Coraz bardziej i bardziej plany obrony (mocarstw - red.) przypominajš przygotowania do prawdziwej wojny, czemu towarzyszy militaryzacja polityki, myœlenia i retoryki" - przekonuje były przywódca ZSRR.

Gorbaczow przywołuje następnie zapisy w Narodowej Strategii Bezpieczeństwa USA, ogłoszonej w lutym przez administrację Donalda Trumpa, która mówi o rozwoju nowych typów broni atomowej; a także wystšpienie Władimira Putina przed Zgromadzeniem Federalnym, w którym mówił o rozwoju nowych typów broni w Rosji (w tym rakiety osišgajšcej prędkoœć dziesięciokrotnie większš niż prędkoœć dŸwięku).

Gorbaczow zwraca też uwagę, że tzw. zegar zagłady, czyli symboliczny zegar uruchomiony w 1947 roku przez zarzšd Bulletin of the Atomic Scientists na Uniwersytecie Chicagowskim, który pokazuje jak blisko jest do zagłady ludzkoœci, wskazuje, że obecnie zagrożenie jest tak duże jak w 1953 roku.

"Zagrożenie, które ludzie dziœ czujš, jest uzasadnione" - pisze Gorbaczow.

Następnie były przywódca ZSRR apeluje, by nadal wywierać presję na rzšdzšcych, by ci wrócili do dialogu i do stołów negocjacyjnych. Kluczowe - jak pisze - będzie stanowisko Rosji i USA, które dysponujš największym arsenałem atomowym. Gorbaczow apeluje, by przedstawiciele obu tych krajów rozpoczęli dialog na każdym możliwym poziomie.

Gorbaczow apeluje też o większš aktywnoœć do ONZ. "Czy to nie czas na zwołanie sesji nadzwyczajnej Zgromadzenia Generalnego ONZ, posiedzenia Rady bezpieczeństwa Narodowego? Jestem pewien, że œwiat czeka na takš inicjatywę" - pisze.

"Nie ma wštpliwoœci, że większoœć mieszkańców Rosji i USA zgodzi się, iż wojna nie rozwišże ich problemów. Czy broń rozwišże kwestie zwišzane z ochronš œrodowiska, terroryzmem czy biedš? Czy rozwišże wewnętrzne problemy gospodarcze?" - pyta Gorbaczow.

"Musimy zrobić co się da, aby uniknšć ostatecznej katastrofy. Tym, czego potrzebujemy nie jest wyœcig w kierunku otchłani, ale zwycięstwo nad demonami wojny" - podsumowuje były przywódca ZSRR.