BBC skarży się ONZ: Iran straszy naszych pracowników

BBC skierowało apel do ONZ - brytyjski nadawca chce, by Narody Zjednoczone powstrzymały Iran od przeœladowań wywodzšcych się z Iranu pracowników stacji, pracujšcych na co dzień w Londynie oraz członków ich rodzin, którzy wcišż mieszkajš w Iranie.

