Petru ostrzega przed klęską opozycji w wyborach

- W wyborach samorzšdowych może być klęska opozycji - mówił w Radiu Zet Ryszard Petru, były lider Nowoczesnej.

Petru ocenił, że koalicja PO i Nowoczesnej przed wyborami samorzšdowymi "trzeszczy" ponieważ "trzeba było to inaczej zrobić". Zdaniem Petru obie partie powinny wystawiać wspólnych kandydatów na prezydentów we wszystkich miastach (obecnie takie porozumienie obowišzuje m.in. w Warszawie).

Były lider Nowoczesnej żałuje, że takiego porozumienia nie udało się zawrzeć np. w Gdańsku. Ale nie tylko w Gdańsku. - Np. miał być wspólny kandydat w Szczecinku, a nagle Platforma ogłasza swojego kandydata. Takie rozwišzania powodujš, że nie ma entuzjazmu wœród Polaków dla koalicji opozycji – stwierdził Petru.

W ocenie byłego lidera Nowoczesnej "Ÿle się dzieje, że nie ma szerokiego porozumienia na opozycji". Jego zdaniem może to doprowadzić do klęski opozycji w wyborach samorzšdowych. - Sšdzę że będzie wielka klęska PSL-u, jeżeli chodzi o ich samodzielny start - mówi Petru. - Dzisiaj należałoby zrobić korektę dotychczasowych działań i zobaczyć co działa, a co nie. Uważam że miasta sš kluczowe, potem tworzy się listy radnych, a potem robi się koalicję w sejmikach - dodaje.

Mówišc o swojej partii Petru przyznaje, że "niepokoi go problem sondażowy" Nowoczesnej, a także to, że partia "może odejœć od ideałów, które były u jej zarania".

– Liderów sprawdza się w boju. Sš trudne sytuacje, jesteœmy cały czas przed seriš wyborów. Samorzšdowe sš bardzo ważnym momentem sprawdzajšcym siłę opozycji - podsumowuje Petru.