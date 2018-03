Lubnauer: Petru poza Nowoczesną? Wszystko sobie wyobrażam

- Dużym sukcesem opozycji jest koalicja zawarta przed wyborami samorzšdowymi przez PO i Nowoczesnš - po raz pierwszy udało się zawrzeć takie porozumienie - mówiła w #RZECZoPOLITYCE Katarzyna Lubnauer, przewodniczšca Nowoczesnej.

Lubnauer odpierała zarzuty formułowane wczeœniej w Radiu Zet przed Ryszarda Petru, który oceniał, że koalicja między PO a Nowoczesnš nie funkcjonuje dobrze, a opozycja może ponieœć klęskę w wyborach samorzšdowych.

Poniżej dalsza częœć artykułu

- 80 proc. pracy polityka to negocjacje, powoli sobie układamy (współpracę) z (Grzegorzem) Schetynš - mówiła Lubnauer w #RZECZoPOLITYCE. Na pytanie czy ma zaufanie do Schetyny odparła jednak, że "w polityce, tak jak w ruchu drogowym" trzeba mieć "ograniczone zaufanie do innych".

Lubnauer oceniła również, że PSL i partie lewicowe powinny były przystšpić do koalicji z PO i Nowoczesnš. Jej zdaniem "na wybory parlamentarne będzie musiała powstać szeroka koalicja zjednoczonej opozycji", która przed wyborami samorzšdowymi nie powstanie.

Pytana o "problem sondażowy" Nowoczesnej (mówił o nim w Radiu Zet Petru) Lubnauer stwierdziła, że faktycznie Nowoczesna ma obecnie w sondażach (od 5 do 9,5 proc.), ale dodała, że PiS, który wyraŸnie prowadzi w badaniach opinii publicznej, ma mniejsze poparcie niż PO po dwóch latach rzšdów. Jej zdaniem PiS wkrótce zacznie w sondażach tracić.

Na pytanie o to, czy wœród polityków Nowoczesnej nie ma kryzysu wiary w partię, Lubnauer odparła, że "ma wrażenie iż jedna osoba przestała wierzyć w Nowoczesnš". Nie odpowiedziała jednak, czy chodzi jej o byłego przewodniczšcego, Petru.