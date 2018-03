Zandberg: Pani Emilewicz nie w smak istnienie partii Razem

- Ja się nie dziwię, że pani (minister Jadwidze) Emilewicz nie w smak istnienie partii Razem, bo od wielu tygodni my konsekwentnie pokazujemy, że pani minister i rzšd przeznaczajš dziesištki milionów złotych na bezzwrotne granty dla wielkiego biznesu - powiedział Adrian Zandberg, komentujšc przeœwietlanie jego ugrupowania przez Prokuraturę Krajowš pod kštem odwoływania się do systemów totalitarnych.

Zastępca prokuratora generalnego Robert Hernan poinformował posła Roberta Warwasa z Prawa i Sprawiedliwoœci, jakie partie sš przeœwietlane przez Prokuraturę Krajowš pod kštem odwoływania się do systemów totalitarnych. Obecnie obserwowane sš dwie partie: Komunistyczna Partia Polski i Partia Razem.

Poniżej dalsza częœć artykułu

- Ta cała - doœć żenujšca - historia, pokazuje jednš rzecz: pokazuje, że polskiej prawicy bardzo nie odpowiada to, że na scenie politycznej pojawiła się lewicowa partia, której nie można w prosty sposób oskarżyć o korupcję, której nie można zastraszyć, której nie można przekupić - komentował w TVN24 Adrian Zandberg, jeden z liderów partii Razem.

- Myœlę, że i PiS, i Porozumienie (Jarosława) Gowina parę razy odczuły boleœnie konsekwencje funkcjonowania partii Razem na scenie politycznej: afera billboardowa, której nie pozwoliliœmy zamieœć pod dywan, akcje bankowe premiera Morawieckiego, którego zmusiliœmy w końcu do deklaracji, że wycofa się z ich posiadania, że skończy z tym oczywistym konfliktem interesów - to nie były przyjemne rzeczy dla premiera Morawieckiego i to nie były przyjemne rzeczy dla Zjednoczonej Prawicy - dodał polityk.

Zandberg zaznaczył, że nie wiedział wczeœniej, kto był inicjatorem zgłoszenia do prokuratury. - Ale przez ostatnich kilka godzin zadałem sobie ten trud, żeby to sprawdzić. Okazało się, że to sš ludzie zwišzani z Gowinem, a dokładniej rzecz bioršc zwišzani z paniš minister przedsiębiorczoœci, z paniš Emilewicz - mówił.

"Nadmieniam, że w piœmie z dnia 23 stycznia 2018 r. pochodzšcym od Stowarzyszenia Koliber i Stowarzyszenia Młoda Prawica, organizacje te domagały się ponadto podjęcia działań w celu skierowania do Trybunału Konstytucyjnego wniosku o stwierdzenie niekonstytucyjnoœci celów i działalnoœci partii politycznej Partia Razem. W tym zakresie prowadzone sš obecnie czynnoœci w Biurze Spraw Konstytucyjnych Prokuratury Krajowej" - przekazał prokurator Hernand w piœmie do posła Warwasa. O sprawie pisaliœmy już w pištek.

Przeczytaj ť Razem propaguje komunizm? Partia pod okiem prokuratury

Portal Gazeta.pl napisał, że jednym z inicjatorów wniosku o przyjrzenie się działalnoœci Partii Razem był Jakub Drożdż, który jest dziœ asystentem politycznym minister Jadwigi Emilewicz.

- Ja się nie dziwię, że pani Emilewicz nie w smak istnienie partii Razem, bo od wielu tygodni my konsekwentnie pokazujemy, że pani minister i rzšd przeznaczajš dziesištki milionów złotych na bezzwrotne granty dla wielkiego biznesu, m.in. nagłoœniliœmy fakt, że 20 milionów złotych z budżetu pójdzie jako "prezent" dla banku JP Morgan - komentował Zandberg. - Ta sprawa moim zdaniem po prostu "œmierdzi" i ja się nie dziwię, że pani Emilewicz wolałaby, żeby partii Razem nie było. Duża częœć prawicy wolałaby, żeby demokratycznej lewicy w Polsce nie było, ale mam dla nich złš informację - nas się nie da tak prosto ani pozbyć, ani zastraszyć - zapowiedział.

Polityk Razem zauważył, że często błędnie argumentuje się, iż na wydarzeniach organizowanych przez ugrupowanie pojawiajš się symbole komunistyczne, np. czerwone flagi z sierpem i młotem. - Na demonstracjach organizowanych przez partię Razem jeżeli ktoœ pojawia się z totalitarnymi symbolami, to jest po prostu z tych demonstracji usuwany - tłumaczył Zandberg w TVN24.