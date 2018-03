Rex Tillerson oskarża Rosję o otrucie byłego agenta

Zdaniem amerykańskiego sekretarza stanu Rexa Tillersona Rosja jest odpowiedzialna za otrucie byłego agenta Siergieja Skripala i jego córki Julii.

Wczeœniej komunikat w sprawie otrucia byłego agenta wydał Biały Dom. Administracja USA przyglšda się tej sprawie.

Amerykanie zapewnili, że zapewniajš wsparcie Wielkiej Brytanii. Premier Theresa May przekazała natomiast, że w Salisbury wykorzystano broni chemicznego typu "nowiczok". Była ona w przeszłoœci produkowana i używana przez Rosję.

May poinformowała, że we wtorek w nocy mija termin złożenia wyjaœnień w tej sprawie przez Moskwę. - Istniejš jedynie dwa możliwe wyjaœnienia tego, co się stało w Salisbury 4 marca: albo było to bezpoœrednie działanie Rosji przeciwko naszemu państwu, albo rosyjski rzšd stracił kontrolę nad potencjalnie katastrofalnie szkodliwym œrodkiem paralityczno-drgawkowym i pozwolił na to, aby wpadł w ręce innych osób - powiedziała brytyjska premier.

Poniżej dalsza częœć artykułu

W podobnym tonie wypowiedział się Rex Tillerson. - Solidaryzujemy się z naszymi brytyjskimi sojusznikami i wspólnie odpowiemy na ten atak - powiedział sekretarz stanu USA.

- Jesteœmy oburzeni, że Rosja prawdopodobnie jest w to zamieszana. Zarówno na Ukrainie, jak i w Syrii, a teraz w Wielkiej Brytanii, Rosja jest siłš destabilizujšcš, która działa, otwarcie lekceważšc suwerennoœć innych krajów i życie ich obywateli - dodał.

Siergiej i Julia Skripal zostali otruci w niedzielę 4 marca. Mężczyzna przez wiele lat był podwójnym agentem. Agent GRU przekazywał informację brytyjskiej jednostce MI6.

Rosja do tej pory odrzucała zarzuty mówišce o tym, że stoi za otruciem.