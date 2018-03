Maria Kiszczak: Więcej nie zagłosuję na PiS

Wdowa po generale Czesławie Kiszczaku apeluje, by prezydent nie podpisywał ustawy degradacyjnej

Sejm i Senat przyjęły ustawę degradacyjnš. Dokument trafił do podpisu prezydenta. Ustawa przewiduje możliwoœć pozbawienia stopni wojskowych wobec generałów i admirałów przez prezydenta oraz pozbawienia stopnia oficerów i podoficerów przez ministra obrony.

Postępowanie w tej sprawie będzie na wniosek ministra obrony, Instytutu Pamięci Narodowej, Wojskowego Biura Historycznego, archiwów państwowych lub organizacji kombatanckich i niepodległoœciowych.

Ustawa może objšć generała Czesława Kiszczaka. - Mój mšż był polskim bohaterem i patriotš i służył takiej Polsce, jaka była, bo innej nie było. I to Kiszczak obalił komunizm. On ma wiele zasług dla Polski, jest twórcš zmian! Jeœli ustawa degradujšca m.in. mojego męża wejdzie w życie, to już nie zagłosuję na PiS. Ta ustawa jest niesprawiedliwa i oceniam jš bardzo krytycznie. Mój mšż nie zasługuje na takie traktowanie. Jest mi przykro, że rzšdzšcy robiš takie rzeczy po œmierci mojego męża - powiedziała w rozmowie z "Super Expressem" Maria Kiszczak.

- Apeluję do prezydenta o to, aby nie podpisywał tej ustawy - powiedziała.