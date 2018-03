Rosyjski deputowany o Radosławie Sikorskim: Polska prostytutka

Radosław Sikorski był goœciem porannego programu w BBC Radio 4. Drugi goœć audycji, rosyjski deputowany Witalij Milonow, nazwał byłego szefa MSZ "polskš prostytutkš".

Tematem rozmowy było otrucie byłego agenta Siergieja Skripala i jego córki Julii. Rosyjskiemu deputowanemu z ramienia Jednej Rosji Witalijowi Milonowowi nie spodobała się opinia Radosława Sikorskiego na temat stanu demokracji w jego kraju.

Były szef MSZ powiedział, że w Rosji nie ma demokratycznych wyborów, dlatego Milonow nie jest prawdziwym posłem.

Poniżej dalsza częœć artykułu

– Na poczštek chciałbym pozdrowić byłego polskiego ministra i powiedzieć, że komentowanie rosyjskich wyborów to nie jest sprawa żadnej polskiej prostytutki. Nie potrzebujemy żadnych komentarzy Polski, ani innych małych krajów zależnych od Stanów Zjednoczonych, na temat naszych wyborów - powiedział rosyjski polityk.

Słowa Milonowa nie wyprowadziły Sikorskiego z równowagi. Ze spokojem odpowiedział, że œwiadczš o charakterze autora tej wypowiedzi. Jego zdaniem nie ma możliwoœci prowadzenia dyplomacji z Rosjš.

Polityk Jednej Rosji dodał również, że Theresa May i jej współpracownicy stworzyli nieprawdziwš historię w sprawie otrucia byłego agenta. - To spektakl przeznaczony dla brytyjskiej telewizji. To zachowanie Hitlera, który został obwiniony za podpalenie Reichstagu - dodał.