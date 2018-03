Dorn: USA mają wrażenie, że Polska stroi fochy

Gdyby prezydent Andrzej Duda podniósł słuchawkę, kiedy dzwonił Tillerson, to nie doszłoby do złamania żadnej reguły dyplomatycznej - mówił w TVN24 Ludwik Dorn, były marszałek Sejmu i były wiceprezes PiS..

Dorn skomentował w ten sposób podawanš przez media informację, że prezydent Andrzej Duda odmówił rozmowy z odwołanym dziœ sekretarzem stanu USA Rexem Tillersonem. Prezydent miałby uznać, że Tillerson nie jest urzędnikiem właœciwego szczebla do kontaktów z głowš państwa.

Kancelaria Prezydenta tej informacji nie zaprzecza.

Poniżej dalsza częœć artykułu

Dorn mówił w "Faktach po Fatach", że sš różne rodzaje dyplomatycznych rozmów telefonicznych. Sš takie, o których informuje się opinię publicznš, i sš poufne.

Jeœli chodzi o te ostatnie, jak zauważył Dorn, to i kanclerz Merkel, i prezydent Macron w takich przypadkach słuchawkę podnoszš.

Zwłaszcza że, podkreœlił polityk, Rex Tillerson jest osobš, którš podczas zagranicznych wizyt przyjmowali prezydenci.

Argument użyty przez Andrzeja Derę z Kancelarii Prezydenta, który powiedział, że on jako minister nie zadzwoni na przykład do prezydenta Putina, czy do prezydenta Francji, czy do Donalda Trumpa, bo byłoby to "wbrew zasadom", Dorn skwitował stwierdzeniem, że "argumentacja ministra Dery, zwłaszcza odniesienie do własnej osoby, ma charakter mocno groteskowy".

Ludwik Dorn zapewnił, że gdyby Andrzej Duda porozmawiał z amerykańskim urzędnikiem państwowym, nie byłoby to żadne "złamanie reguł".

- Jeżeli dzwoni sekretarz stanu, to znaczy, że stronie amerykańskiej zależy na rozmowie. Polski prezydent odmawia. Po stronie amerykańskiej powstaje takie wrażenie: strojš fochy, obrażajš nas, majš nas za nic, w sytuacji pewnego napięcia nie ma z kim rozmawiać, bo się obrazili i zadarli nosa, bo sekretarz stanu to za mało - powiedział Dorn