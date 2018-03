Kongresman o sekretarz edukacji: Biała, bogata, głupia

"Jest bogata, biała i głupsza niż ustawa przewiduje (dosł. dumber than a bag of hammers - głupsza niż torba młotków, nieprzetłumaczalny, potoczny zwišzek frazeologiczny)" - napisał na Twitterze Huffman.

Tweet zawiera jednoczeœnie link do fragmentu wywiadu z DeVos w programie "60 minut". DeVos, zwolenniczka szkół publiczno-prywatnych (charter schools) unika w nim odpowiedzi na pytanie o jakoœć kształcenia w szkołach publicznych w jej macierzystym stanie, Michigan.

Dear President Trump, if you want to meet someone who has an actual IQ problem (as opposed to just being black), meet your Education Secretary Betsy DeVos. Rich, white, and dumber than a bag of hammers. https://t.co/hrkNuF1OQW