Petru przypomina co Morawiecki mówił o euro, gdy "myślał samodzielnie"

Były lider Nowoczesnej Ryszard Petru umieœcił na Twitterze fragment debaty o euro zorganizowanej przez Ministerstwo Finansów w 2013 roku. W debacie brał udział obecny premier Mateusz Morawiecki.

- Samo przygotowywanie się do wejœcia do strefy euro jest dla polskiej gospodarki bardzo pozytywne, ponieważ dšżymy tym samym do wyższej spójnoœci strukturalnej ze zdrowymi krajami, które podnoszš swojš konkurencyjnoœć nie poprzez obniżkę kursu walutowego - mówił wówczas Morawiecki.

"Wtedy jeszcze myœlał samodzielnie. O euro wypowiadał się zupełnie inaczej. Racjonalnie" - skomentował Petru.

Petru, jeszcze jako przewodniczšcy Nowoczesnej opowiadał się za jak najszybszym wejœciem Polski do strefy euro. Z kolei Morawiecki, jeszcze jako wicepremier, podkreœlał, że "nie jestem przeciwnikiem przyjęcia unijnej waluty", ale dodawał, że można to zrobić "dopiero w pewnej perspektywie odpowiednio dopasowanej do naszych mechanizmów gospodarczych".