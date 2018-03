Duda: UE jest najważniejsza? A pamiętacie zabory

- Bardzo często ludzie mówiš: Ach, po co nam Polska, Unia Europejska jest najważniejsza. Bywajš takie głosy. To niech sobie ci wszyscy przypomnš te 123 lata zaborów - mówił prezydent Andrzej Duda podczas spotkania z mieszkańcami Kamiennej Góry.

Andrzej Duda mówił to w kontekœcie 100. rocznicy odzyskania niepodległoœci przez Polskę obchodzonej w 2018 roku.

Porównanie przez PAD członkostwa w UE do 123 lat zaborów, w sytuacji gdy Polska jest największym beneficjentem œrodków unijnych to polityczna katastrofa i wielki prezent dla opozycji — Michał Szułdrzyński?????? (@MSzuldrzynski) 13 marca 2018

Prezydent odniósł się do głosów osób, które - jak mówił - stwierdzajš "po co nam Polska, Unia Europejska jest najważniejsza".

- Bywajš takie głosy. To niech sobie ci wszyscy przypomnš te 123 lata zaborów. Jak Polska wtedy pod koniec XVIII wieku swš niepodległoœć straciła i zniknęła z mapy też byli tacy, którzy mówili: a może to lepiej, swary się wszystkie skończš, te rokosze, te insurekcje, te wojny, te awantury, te konfederacje, wreszcie będzie œwięty spokój - wspomniał prezydent.

- Tylko potem wszyscy się zorientowali, że wojny sš dalej, awantury sš dalej, tylko my nie mamy już żadnego wpływu i nie decydujemy o sobie. Bo teraz gdzieœ daleko, w odległych stolicach decyduje się o naszych sprawach, to tam zabiera się pienišdze, które my wypracowujemy i tak naprawdę pracujemy na rachunek innych - dodał.

- I to jest właœnie własne państwo: że czujesz że pracujesz w nim na swój rachunek - podsumował prezydent.