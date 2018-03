"Sodomici precz z ulicy". Poseł: Miałem 19 lat

- Miałem 19 lat, to była legalna, uliczna demonstracja. Byłem wtedy nastolatkiem. Kiedy jestem posłem, wiem, że takiego języka się nie używa - mówił w Polsat News poseł koła Wolni i Solidarni Adam Andruszkiewicz (wczeœniej Kukiz'15) po tym jak w programie "Tak czy nie" wyemitowano film z Parady Równoœci z 2009 roku, na którym widać m.in. Andruszkiewicza wœród kontrmanifestantów krzyczšcych do uczestników Parady m.in. "sodomici precz z ulicy".

Andruszkiewicz mówił w Polsat News, że rozpoznaje na filmie siebie, ale dodał, że "nikomu żadnej krzywdy nie zrobił", a kontrmanifestacja wobec Parady Równoœci miała charakter pokojowy.

Poniżej dalsza częœć artykułu

- Możemy polemizować, czy wznoszone hasła były dla kogoœ kulturalne, ale demonstrowaliœmy pokojowo - podkreœlał.

Poseł zwracał też uwagę na swój młody wiek w czasie demonstracji. - Zaraz będziemy wszystkim szukać w życiorysach, co robili, jak mieli 18 lat i zobaczymy, co z tego wyniknie - mówił.

Na uwagę posła PO Michała Szczerby, że "Hitlerowcy też krzyczeli tak do gejów, a następnie gazowali ich w Oœwięcimiu" Andruszkiewicz oburzył się, że poseł Rzeczypospolitej jest porównywany do hitlerowca.

- Porównania do hitlerowców niech pan schowa w swojš kieszeń brudnš, proszę nie pluć na mnie hitlerowcami - mówił do posła PO. - Słowa majš swoje konsekwencje. Pan powiedział słowa, które nie powinny paœć i powinien pan za to przeprosić - replikował Szczerba.

Parada Równoœci 2009

Przeciwnicy parady:

"Sodomici precz z ulicy"

"Pedały idŸcie się leczyć"

"Pedały co was tak mało"

Itd itp... pic.twitter.com/3Ky4ihv6aO — PaŸdziernikowa (@Pazdziernikowa) 10 marca 2018

Andruszkiewicz to polityk zwišzany z ruchem narodowym - w latach 2015-2016 był prezesem Młodzieży Wszechpolskiej. Po odejœciu z MW współtworzył Stowarzyszenie Endecja, na czele którego stanšł.