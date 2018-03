Czy otrucie byłego agenta uruchomi art. 5 Traktatu NATO?

Sprawš byłego rosyjskiego agenta Siergieja Skripala, otrutego w Wielkiej Brytanii, powinno zajšć się NATO - mówi w rozmowie z Deutsche Welle były z-ca szefa sił Sojuszu w Europie gen. Richard Shirreff.

DW: Brytyjski rzšd podejrzewa, że to Rosja stoi za atakiem na byłego rosyjskiego agenta, obywatela Wielkiej Brytanii, w którym użyto substancji uszkadzajšcych system nerwowy. Czy i w w jakim stopniu niepokoi Pana ta sytuacja?

Richard Shirreff: Mamy powód do niepokoju, bo pokazuje to absolutnš bezwzględnoœć Rosji, jeœli to rzeczywiœcie Rosja. Ale jeœli spojrzeć na motywy i na wypowiedŸ premier May na temat substancji, której użyto, to wiele wskazuje na Rosję. To by pokazywało absolutnš pogardę Moskwy dla prawa międzynarodowego. To pogarda, która uœwiadamia, w jaki sposób rosyjskie przywództwo, zwłaszcza Putin, spoglšda na Zachód, na swoje relacje z Zachodem. My tu na Zachodzie, w NATO, powinniœmy to sobie uœwiadomić i nie będziemy się musieli martwić, jeœli tylko zdecydowanie zareagujemy.

A jak Pańskim zdaniem powinna zareagować Wielka Brytania?

Wydaje mi się, że poczšwszy od umiarkowanych wypowiedzi premier May w poniedziałek, możemy obserwować całš gamę wypowiedzi, z których wynika dezaprobata. Możliwe sš œrodki finansowe, polityczne czy międzynarodowe jak wydalenie dyplomatów.

Czy NATO powinno włšczyć się w działania Londynu?

NATO absolutnie powinno być w to włšczone. Użycie trucizny wyprodukowanej do celów wojskowych w ataku na suwerenne państwo NATO w 21. wieku to przypadek, o jakim mowa w art. 5 Traktatu NATO. Nie mam wštpliwoœci, że ambasadorzy krajów Sojuszu dokładnie się zastanowiš, w jaki sposób NATO może pokazać solidarnoœć z Wielkš Brytaniš. W jednoœci możemy pokazać siłę. NATO przez 70 lat dawało dowody temu, że jest sojuszem odnoszšcym największe sukcesy i nie mam wštpliwoœci, że podejmie także i obecne wyzwanie.

Czyli uważa Pan, że przypadek Siergieja Skripala wypełnia warunki, o których mowa w art. 5 – atak na jednego oznacza atak na wszystkich?

Tak uważam. Jeœli na teren Wielkiej Brytanii została dostarczona broń potencjalnego agresora, to jest to oczywiœcie sytuacja, o jakiej mówi art. 5.

Jak NATO powinno na to odpowiedzieć? W brytyjskich mediach pojawiajš się spekulacje na temat zwiększenia obecnoœci wojsk we Wschodniej Europie. Wielka Brytania jest już obecna ze swoimi oddziałami w Estonii. Czy NATO powinno wysłać więcej wojsk?

Najważniejsze jest osišgnięcie zamierzonego efektu. Chodzi o przyjęcie postawy odstraszajšcej, tak by do kremlowskich i wszelkich innych decydentów dotarło, że nie wolno im wkraczać na terytorium krajów członkowskich Sojuszu. W ostatnich latach obserwowaliœmy zagrożenie ze strony Rosji poprzez jej bezprecedensowš aktywnoœć wojskowš w bezpoœredniej bliskoœci krajów bałtyckich. Efekt, do którego powinniœmy dšżyć, to nie tylko zdolnoœć do odpierania ataków hybrydowych, cyber-ataków, w jakie Rosja angażowała się między innymi podczas prezydenckiej kampanii wyborczej w USA, lecz także odstraszanie metodami tradycyjnymi. Niekoniecznie oznacza to zwiększenie liczebnoœci wojsk. Powinny się stać częœciš sprawdzonej armii, majšcej wspólny plan działań na morzu, w powietrzu i na lšdzie, z możliwoœciš szybkiego wprowadzenia rezerw potrzebnych do ich wzmocnienia, a także do pełnej integracji z siłami zbrojnymi trzech państw bałtyckich.

Czy NATO powinno zintensyfikować współpracę z Ukrainš i udzielić jej tzw. Planu działania na rzecz członkostwa (MAP)? Niektóre brytyjskie media wspominajš o tym w ramach możliwej reakcji w sprawie Skripala

Nie sšdzę, że to dobry pomysł. Obietnica członkostwa w NATO złożona (Ukrainie) na szczycie w Bukareszcie w 2008 r. bez możliwoœci poparcia jej wiarygodnš zdolnoœciš, była błędem. Państwa NATO sš bardzo dobrze przygotowane do wspierania Ukrainy i powinniœmy to robić. Uważam, że najlepiej jest robić to dwustronnie, ponieważ udzielenie Ukrainie bezwarunkowej gwarancji prawie na pewno doprowadzi do wojny między NATO a Rosjš. NATO musi pamiętać, że jest sojuszem obronnym; zadaniem NATO powinna być obrona terytorium NATO. Nie znaczy to, że powinniœmy pytać Putina czy kogokolwiek innego o to, kto powinien być członkiem NATO. Ale NATO powinno działać realistycznie pod względem strategicznym. Słuszne było przyjęcie państw bałtyckich, byłych krajów Układu Warszawskiego. Ale wprowadzenie Ukrainy do NATO nie byłoby pragmatyczne.

To nie jest pierwsze otrucie byłego rosyjskiego agenta w Wielkiej Brytanii. Najbardziej znany jest przypadek Aleksandra Litwinienki w 2006 roku. Czy Wielka Brytania była zbyt miękka w stosunku do Rosji po zatruciu tamtym zajœciu?

Jeœli to rzeczywiœcie Rosja zaatakowała Skripala i jego córkę, to by oznaczało, że ówczesnš reakcję Wielkiej Brytanii odebrałaby w ten sposób, że skoro tamto uszło na sucho, to można to powtórzyć. Dlatego ważne jest podniesienie poprzeczki ryzyka tak wysoko, aby zapobiec takim atakom w przyszłoœci.

Napisał Pan ksišżkę o możliwym scenariuszu wojennym między Rosjš a NATO. Czy ten incydent może utorować drogę wielkiej wojnie?

Bez skutecznego odstraszania może stać się częœciš katastrofalnej serii wydarzeń, nieporozumień i błędnych obliczeń. Stšd znaczenie odstraszania i obrony, dlatego dla narodów europejskich jest ważne, by ich pienišdze były inwestowane w skuteczny system obrony. Nie możemy przyjšć pokoju za pewnik. Kluczem tutaj jest zapobieganie takim wydarzeniom, o których piszę w swojej ksišżce. Napisałem to, aby podkreœlić słaboœć pokoju i potrzebę, aby NATO maksymalnie rozwijało możliwoœci obronne. Jeœli to zrobimy, nie mamy się czego obawiać.

Generał Sir Richard Shirreff jest emerytowanym oficerem brytyjskiej armii z prawie 40-letnim doœwiadczeniem. Pełnił funkcję Zastępcy Naczelnego Dowódcy Sił Pokojowych NATO w Europie (SACEUR) w latach 2011-2014.