Kornel Morawiecki: Premier łączy Polaków

Premier Mateusz Morawiecki łšczy Polaków. Ja też bardzo chciałbym łšczyć tę scenę politycznš. Łšczenie jest strasznie potrzebne w tej chwili - mówił marszałek senior Kornel Morawiecki.

Kornel Morawiecki stwierdził w "Jeden na Jeden", że prezydent Andrzej Duda nie powinien przepraszać za Marzec '68. Wydarzenia tego okresu były bowiem efektem działań komunistów, rzšdzšcych w imieniu Moskwy, a nie w imieniu Polaków.

Andrzej Duda, przemawiajšc z okazji 50. rocznicy wydarzeń marcowych powiedział, że prosi o wybaczenie wypędzonych i ich rodziny, ale że jego pokolenie winy za Marzec nie ponosi.

- To, że jacyœ Polacy robiš Ÿle, to nie znaczy, że trzeba przepraszać w imieniu Polaków. To jest sprawa podziału odpowiedzialnoœci zbiorowej i odpowiedzialnoœci indywidualnej - stwierdził Morawiecki, który jest zdania, że w ówczesnej Polsce nie było antysemityzmu i "nawet komuniœci udawali antysemitów".

Kornel Morawiecki odniósł się też do wystšpienia premiera z okazji rocznicy Marca obchodzonej na Politechnice Wrocławski. Mateusz Morawiecki mówił tam wówczas m.in., że "musimy odnaleŸć prawdę o Marcu '68 trochę na nowo".

Podczas tego przemówienia sale opuœcił zasłużony opozycjonista, 93-letni profesor Ryszard Krasnodębski, który w 1968 roku podjšł głodówkę w geœcie solidarnoœci z protestujšcymi studentami. Profesor argumentował, e premier Morawiecki chce pisać historię na nowo.

Komentujšc ten gest Kornel Morawiecki stwierdził, że co prawda Mateusz Morawiecki mógł mówić za długo (co również nie podobało się profesorowi), ale mówił "mšdre rzeczy".

Marszałek senior pytany był również o opublikowanš przez media informację, że jego syn dwukrotnie przepisywał majštek na żonę, co pozwoliło mu nie wpisywać go do oœwiadczenia majštkowego. Zdaniem Kornela Morawieckiego jest to "szukanie dziury w całym", a podział majštku spowodowany był "względami rodzinnymi" i "służył rodzinnym względom".

Mateusz Morawiecki, zdaniem goœcia programu, łšczy Polaków, podzielonych obecnie sprawš katastrofy smoleńskiej, "sprawš sšdów, sprawš Żydów".

- Premier nas łšczy. Ja też bardzo chciałbym łšczyć tę scenę politycznš. Łšczenie jest strasznie potrzebne w tej chwili - podsumował Morawiecki.