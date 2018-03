Boris Johnson: Putin odpowiedzialny za otrucie agenta. Kreml: Niewybaczalne słowa

Szef MSZ Wielkiej Brytanii Boris Johnson powiedział, że obarcza Władimira Putina odpowiedzialnoœciš za atak na Siergieja Skripala. Zdaniem Kremla to "niewybaczalne naruszenie zasad dyplomatycznych".

- Sšdzimy, że to niezmiernie prawdopodobne, że to była decyzja Władimira Putina, by użyć œrodka paraliżujšcego na ulicach W. Brytanii - powiedział dziœ szef brytyjskiej dyplomacji.

Słowa te padły podczas wspólnej konferencji prasowej z ministrem spraw zagranicznych RP Jackiem Czaputowiczem w Londynie.

WypowiedŸ Borisa Johnsona skomentował rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow. Jego zdaniem to ""niewybaczalne naruszenie dyplomatycznych zasad przyzwoitoœci".

Pieskow podkreœlił, że Rosjanie nie majš nic wspólnego z tym zdarzeniem.