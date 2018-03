Piątkowe protesty na Słowacji. Dymisja Ficy to za mało

Przemeblowanie w słowackim rzšdzie nie uspokoiło sytuacji. Na ulicach miast znowu pojawiły się dziesištki tysięcy ludzi. Główne żšdanie: przedterminowe wybory.

Korespondencja z Bratysławy

- Dymisja Ficy to za mało! - to hasło wywołało na placu Słowackiego Powstania Narodowego (SNP) w Bratysławie szczególny aplauz. To już trzeci pištek, gdy o 17, na tym głównym placu w centrum stolicy, zebrały się tysišce przeciwników rzšdu.

Portale krytyczne wobec rzšdu podajš, że protestowało od 50 tys. do 65 tys. osób, czyli mniej więcej tyle, ile 9 marca, gdy odbyły się protesty rekordowe w historii niepodległej Słowacji. Dane te potwierdziło również publiczne radio. Na zdjęciach robionych z góry faktycznie tłum wyglšdał imponujšco.

Robert Fico ustšpił ze stanowiska premiera w czwartek - zastšpił go dotychczasowy wicepremier Peter Pellegrini, z tej samej partii Smer. - Nikt tu nie wierzy, że Pellegrini nie będzie robił tego, co mu każe Fico. To nie jest żadna zmiana, a Słowacja potrzebuje się oczyœcić z korupcji, mętnych powišzań władz z oligarchami i przestępcami – mówi czterdziestoletni inżynier informatyk, który przyszedł na plac SNP z żonš i dwojgiem dzieci.

Protestujšcy domagali się przedterminowych wyborów. Tego właœnie chciał uniknšć Fico, podajšc się do dymisji i wybierajšc na swojego następcę gładszego i w przeciwieństwie do niego nieskonfliktowanego z mediami Pellegriniego.

Szczególny niepokój budził wœród wiecujšcych dalszy los œledztwa w sprawie zabójstwa dziennikarza œledczego Jána Kuciaka i jego narzeczonej. MSW bowiem, mimo ustšpienia kilka dni temu jego długoletniego szefa Roberta Kaliňáka, nadal jest w rękach partii Smer.

Kuciak opisywał w portalu Aktuality.sk afery korupcyjne z udziałem czołowych polityków Smeru i ich powišzania z podejrzanymi o przynależnoœć do włoskiej mafii. Œmierć Kuciaka dała poczštek kryzysowi politycznemu w kraju. Odebrania resortu spraw wewnętrznych partii Ficy (nadal jest jej szefem) – domagał się m.in. jeden z młodych organizatorów Juraj Šeliga.

Ze sceny ustawionej na œrodku placu podczas pištkowego protestu przemawiali artyœci, celebryci, studenci. Były patriotyczne wiersze, rap i muzyka góralska. Dominujšcym na wiecach organizowanych głównie przez niemajšcych dotšd kontaktów z partyjnš politykš młodych ludzi jest walka o „przyzwoitš Słowację” („za slušné Slovensko”).

Po 19, czyli po oficjalnym zakończeniu demonstracji, częœć uczestników, czego już osobiœcie nie obserwowałem, przeniosła się pod siedzibę rzšdu. Domagali się tam nowych wyborów – podał czołowy portal "Dennik N".

Organizatorzy przestrzegali, by nie ulegać prowokacjom. Do oficjalnego zakończenia wiecu na bratysławskim placu SNP wszystko przebiegało spokojnie.

Protesty odbyły się, podobnie jak przed tygodniem, w wielu innych miastach Słowacji.