Lubnauer do Petru: Musimy być znowu drużyną

Apel o jednoœć wewnętrznš jednoœć i podkreœlenie wartoœci opartych na wolnoœci - to główne przesłanie przemówienia Katarzyny Lubnauer w trakcie posiedzenia Rada Krajowej Nowoczesnej, które odbywa się w Warszawie.

- Ryszardzie! Doceniamy Twojš rolę jako założyciela partii, ale teraz jest dla nas wszystkich wymagajšcy czas odpowiedzialnoœci za Nowoczesnš i Polskę. Musimy być znowu drużynš i czerpać z tego siłę. Tylko wtedy wygramy - powiedziała Lubnauer. Wczeœniej podkreœlała o znaczeniu wartoœci dla Nowoczesnej. - Po pierwsze wolnoœć! Nie ma wolnoœci bez Nowoczesnej - podkreœlała.

Lubnauer mówiła też o wyborach samorzšdowych i koalicji z Platformš. - Musimy mieć œwiadomoœć, że koalicja z Platformš jest dla częœci Naszych wyborców trudna. Zarówno wœród Nas i naszego elektoratu przeważajš osoby, którzy odbierały oœmioletnie rzšdy PO jako zbyt zachowawcze, i niewywišzujšce się z liberalnej obietnicy modernizacji państwa. Koalicja z Platformš na wybory samorzšdowy to jednak nie jedyny powód naszych kłopotów, które przekładajš się na sondaże. Kolejnym – i myœlę, ze najważniejszym- jest brak jednoœci - twierdziła. Jak mówiła, wybory samorzšdowe będš plebiscytem dotyczšcym Polski. - Aktywnej, kreatywnej, wolnej, otwartej Polski Nowoczesnej , czy dusznej, skonfliktowanej i podzielonej Polski PiS, która zniszczy samorzšdnoœć w naszym kraju? - pytała w swoim przemówieniu Lubnauer.

Petru odpowiedział przewodniczšcej Nowoczesnej kilka minut póŸniej. - Nie będzie u mnie apelu do Lubnauer, ale spotkamy i porozmawiamy jak współpracować dobrze dla dobra Rzeczpospolitej. Siłš rzeczy dla dobra Nowoczesnej też - te dwie rzeczy idš w parze - powiedział w swoim przemówieniu, które było poœwięcone koniecznoœci wprowadzenie euro w Polsce. Jak podkreœlił, dostrzegł w PO zwrot. - Teraz PO mówi o wejœciu do strefy euro. To może być element budowania wspólnego programu na wybory europejskie i parlamentarne.