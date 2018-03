Władimir Putin wygrywa wybory prezydenckie w Rosji

Putin będzie rzšdził Rosjš kolejnych szeœć lat, a w wyborach uzyskał jeszcze większe poparcie, niż w poprzednim głosowaniu, w 2012 roku. Wynik 73,9 proc. poparcia podało Wszechrosyjskie Centrum Badań Opinii Publicznej (VCIOM).

Po przeliczeniu 21,33 proc. protokołów z obwodowych komisji wyborczych, Putin ma 71,97 proc. głosów - podała tymczasem Centralna Komisja Wyborcza Federacji Rosyjskiej. Drugie miejsce ma kandydat komunistów Paweł Grudinin (15,9 proc.), a trzecie populista Władimir Żyrinowski (6,96 proc.).

Na dalszych miejscach plasujš się: Ksenia Sobczak (1,39 proc.), Grigorij Jawliński (0,77 proc.), Siergiej Baburin (0,62 proc.), Maksim Surajkin (0,61 proc.) i Borys Titow (0,59 proc.).

O godz. 18.00 czasu moskiewskiego, czyli na dwie godziny przed zamknięciem lokali wyborczych, frekwencja wynosiła 60 proc. - poinformowała Ella Pamfilowa z Centralnej Komisji Wyborczej.

Rosyjskie wybory odbywały się w czwartš rocznicę aneksji Krymu, dokonanej w wyniku referendum, w którym w większoœci rosyjskojęzyczni mieszkańcy opowiedzieli się za przyłšczeniem do Rosji. Referendum nie zostało jednak uznane przez wspólnotę międzynarodowš.

Częœć obserwatorów międzynarodowych zwraca jednak uwagę, że powszechne były przypadki wrzucania do urn dodatkowych kart z głosami, dochodziło także do wielu innych nieprawidłowoœci.

This CCTV footage released by a government opposition group appears to show ballot box stuffing in the Russian presidential election https://t.co/WBPDxg6yOF pic.twitter.com/cz9yn54EtN