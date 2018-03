Wygrana Putina. Gratulacji z Zachodu brak

Jak stwierdziło cytowane przez Onet.pl radio Echo Moskwy, prezydent USA Donald Trump nawet nie zajšknšł się na Twitterze o zwycięstwie Putina.

Gratulacje za to spłynęły z Chin, Kuby, Wenezueli, Serbii i niektórych państw dawnego ZSRR.

A także od niemieckiej prawicowej AfG,

Congratulations to Putin on election win so far from leaders of Kazakhstan, Moldova, Belarus, Tajikistan, Azerbaijan, China, Serbia, Venezuela, Cuba, Bolivia, South Ossetia, Abkhazia.

And the far-right Alternative for Germany party.