Zaginęła księżniczka z Dubaju. "Torturowała ją rodzina"

Córka władcy Dubaju Muhammada ibn Raszida Al Maktum próbowała uciec z państwa. Miała być torturowana przez rodzinę.

Organizacja pozarzšdowa Detained in Dubai, która pomaga ludziom majšcym problem z prawem w Dubaju, została poinformowana, że 33-letnia księżniczka jest w niebezpieczeństwie. Jak podaje Radio Zet, kobieta została znienawidzona i była torturowana przez swojš rodzinę po tym, jak pomogła swojemu rodzeństwu, które uciekło z kraju.

Założycielem organizacji Detained in Dubai jest Hervé Jaubert. Mężczyzna jest byłym agentem francuskiego wywiadu oraz autorem ksišżki „Uciec z Dubaju”. To dzięki jego pomocy księżniczka Latifa podjęła próbę ucieczki do Stanów Zjednoczonych. Straż przybrzeżna zatrzymała ich jednak w pobliżu Goa.

Księżniczka Latifa Al Maktoum próbowała uciec z Dubaju pierwszy raz, gdy miała 16 lat. – Chciałam mieć swobodę w życiu i móc na przykład prowadzić samochód. W moim kraju czuję się jak w więzieniu - podkreœlała w jednym z udzielonych wywiadów.

W internecie opublikowane zostało nagranie, na którym przestraszona księżniczka mówi, że grozi jej niebezpieczeństwo. – Jeœli oglšdasz ten film, oznacza to, że nie żyję albo znajduję się w bardzo złym położeniu – mówi na nagraniu. Ujawnia w nim także, że jej biologicznš matkš jest Algierka.

Od 11 marca, gdy opublikowano nagranie, nie ma informacji o losie księżniczki - podaje Radio Zet.