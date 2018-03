Z "Seksu w wielkim mieście" na fotel gubernatora Nowego Jorku? Cynthia Nixon zapowiada start w wyborach

- Uwielbiam Nowy Jork, a dziœ ogłaszam swojš kandydaturš na gubernatora - napisała na Twitterze aktorka, znana przede wszystkim z roli Mirandy Hobbes w serialu "Seks w wielkim mieœcie". Zamieœciła też wideo, na którym przyznaje, że "nigdy nie chciała mieszkać nigdzie indziej".

- Ale coœ musi się zmienić. Chcemy, aby nasz rzšd znów funkcjonował - powiedziała, wymieniajšc w tym kontekœcie kwestie dotyczšce opieki zdrowotnej czy systemu reformy więziennictwa oraz "naprawienia zepsutego metra". - Mamy doœć polityków, którzy dbajš bardziej o nagłówki i władzę, niż o nas. To nie mogš być dłużej po prostu interesy - dodała.

I love New York, and today I'm announcing my candidacy for governor. Join us: https://t.co/9DwsxWW8xX pic.twitter.com/kYTvx6GZiD