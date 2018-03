Putin pogroził przeciwnikom nowymi rakietami

W swoim 14. i ostatnim w tej kadencji orędziu przed Zgromadzeniem Federalnym prezydent zażšdał, by Zachód wreszcie zaczšł go słuchać.

– Nikt nie chciał z nami rozmawiać, nikt nas nie słuchał. Posłuchajcie teraz – zwrócił się do nienazwanych przywódców œwiatowych, zakończywszy prezentowanie nowych rodzajów broni.

Orędzie było najdłuższym z jego dotychczasowych wystšpień przed parlamentarzystami. 70 minut poœwięcił problemom socjalnym i koniecznoœci „dokonania skoku technologicznego”. – To było głównym przesłaniem: likwidacja zacofania technologicznego, które zagraża naszej suwerennoœci – zapewnił „Rzeczpospolitš” moskiewski politolog Siergiej Markow.

Ale kolejne 45 minut Putin poœwięcił nowemu uzbrojeniu swojej armii. – O broni masowego rażenia mówi ze znacznie większym zainteresowaniem niż o chronieniu narodu Rosji. Wideo pokazuje, czasu nie żałuje – zauważył były więzień rosyjskiego prezydenta i były multimiliarder Michaił Chodorkowski, który oglšdał je w Szwajcarii.

Zaskoczonej widowni złożonej z moskiewskiej elity politycznej Putin pokazał szeœć nowych rodzajów broni, które „mogš pokonać każdš obronę przeciwnika”. – To powinno zmusić naszych oponentów do przemyœlenia sprawy, nim zacznš czegoœ od nas żšdać – powiedział przy aplauzie ponad tysišca osób na sali. Wœród nowych rodzajów uzbrojenia jest nowa, najcięższa rakieta balistyczna „Sarmata”, która „praktycznie nie ma ograniczeń zasięgu”. Symulacja wideo zaprezentowana przez Putina pokazała atakujšca rakietę, w której jest kilka atomowych głowic bojowych – a tego zabrania amerykańsko-rosyjski układ START-3. – To była delikatna sugestia. Jeœli USA nie zmieniš swojej polityki, to Rosja z pewnoœciš wypowie tę umowę – powiedział Markow.

Pozostała broń wywołała konsternację wœród specjalistów, w tym „manewrujšca rakieta z niewielkim silnikiem atomowym”, „podwodny pocisk bezzałogowy o zasięgu międzykontynentalnym” czy „hipersoniczny manewrujšcy kompleks rakietowy” (wszystkie z głowicami atomowymi). Rakiety nie podlegajš ograniczeniom układów START, gdyż nie wznoszš się ponad ziemskš atmosferę. Rosyjscy eksperci twierdzš, że prace nad tymi rodzajami broni zaczęły się w latach 2002–2003.

Obecnie uchylajš się jednak od odpowiedzi na pytanie, czy ta broń rzeczywiœcie istnieje (prezydent pokazywał tylko komputerowe animacje). – Mowa była o ogromnych szybkoœciach osišganych przez te rakiety (10–20 machów, jeden mach to równowartoœć prędkoœci dŸwięku), a to raczej wyklucza manewrowoœć. Ewentualne rakiety z napędem atomowym byłyby prawdziwš rewolucjš – sšdzi z kolei Piotr Jaszczuk, rzecznik fundacji Stratpoints zajmujšcej się problemami obronnoœci. Ekspert BBC Jonathan Marcus uważa zaœ, że przynajmniej „podwodny pocisk” może być istniejšcš broniš, a prace nad nim prowadzono już w ZSRR. Wczeœniej pojawiały się informacje, że słynna katastrofa okrętu podwodnego „Kursk” w sierpniu 2000 r. spowodowana była testowaniem na jego pokładzie nowej, podwodnej rakiety.

„W konajšcej Trzeciej Rzeszy hitlerowcy histerycznie przekonywali, że nadzieja jest jeszcze w cudownej broni” – podsumował zgryŸliwie orędzie mer syberyjskiego Jekaterynburga Jewgienij Rojzman. Zupełnie inaczej zareagował szef Carnegie Moscow Dmitrij Trienin. – Poœwięcenie połowy czasu prezydenckiego orędzia na prezentację wideo nowej broni pokazuje, jak blisko USA i Rosja sš od kolizji militarnej. W dajšcej się przewidzieć przyszłoœci stosunki rosyjsko-amerykańskie zostanš ograniczone do jednej sprawy: zapobieganiu wojny – stwierdził.

Częœć obserwatorów natychmiast porównała orędzie do słynnego wystšpienia Putina w 2007 roku, na monachijskiej konferencji bezpieczeństwa. Żšdał wtedy, by „wreszcie wysłuchano Rosję”. – Należy porównywać orędzie raczej do pierwszych wystšpień Trumpa, gdy mówił „Make America great again”. A Putin wezwał: „Make Russia great again” – stšd jego nacisk na przełamanie zacofania technologicznego – sšdzi Markow.

Na pytanie, jak to możliwe, by kraj, który nie potrafi stworzyć własnego systemu antyrakietowego, budował tak skomplikowanš broń, odpowiedział: – Rakiety sš tańsze.