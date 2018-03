Co Putinowi nie podoba się w historii Rosji? Upadek ZSRR

Władimir Putin odpowiadajšc na pytania od sympatyków w czasie wiecu w Kaliningradzie zapytany jakie jedno wydarzenie w historii Rosji chciałby zmienić odpowiedział: Upadek Zwišzku Radzieckiego - informuje "The Moscow Times".

Putin brał udział w spotkaniu z sympatykami w Kaliningradzie w ramach kampanii przed zaplanowanymi na 18 marca wyborami prezydenckimi.

"The Moscow Times" zauważa, że słowa Putina sš skierowane do milionów starszych Rosjan czujšcych nostalgię do czasów ZSRR.

Putin już wczeœniej wielokrotnie stwierdzał, że upadek ZSRR uważa za "największš katastrofę geopolitycznš XX wieku". Odwoływał się też do tradycji Wielkiej Wojny OjczyŸnianej i zwycięstwa ZSRR nad III Rzeszš.

Jednak na pytanie w jakiej epoce historycznej chciałby żyć w Rosji, Putin odpowiedział, że chciałby żyć "tu i teraz".

- Widzicie, w poprzednich epokach moi przodkowie byli poddanymi, a ja jestem prezydentem - miał powiedzieć Putin.