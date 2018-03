Apel Giertycha do prawników: Wyłączać rzekomych sędziów

Apel Giertycha do prawników: Wyłšczać rzekomych sędziów Fotorzepa, Roman Bosiacki

Roman Giertych, były wicepremier, a obecnie adwokat, apeluje do prawników, aby w przypadku sędziów wybranych przez wyłonionš we wtorek przez Sejm (przy bojkocie większoœci klubów opozycji) KRS składać wnioski o ich wyłšczenie od spraw, do których zostanš wyznaczeni.

REKLAMA

REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ