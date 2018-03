Donald Trump spotka się z Kim Dzong Unem

Bezpoœrednie negocjacje Kima i Trumpa majš dotyczyć północnokoreańskiego programu nuklearnego. Czung Uj Jong powiedział, że amerykański prezydent zaproszenie północnokoreańskiego przywódcy przyjšł i najpóŸniej w maju dojdzie do ich spotkania. Kim "wyraził chęć spotkania się z prezydentem Trumpem tak szybko, jak to możliwe" - powiedział przedstawiciel Korei Południowej. Przywódca reżimu zapowiedział też powstrzymanie się od dalszych testów broni atomowej.

Biały Dom potwierdził, że prezydent USA przyjšł zaproszenie do rozmów, a spotkanie Trumpa z Kim Dzong Unem odbędzie się "w miejscu i czasie do ustalenia". - Czekamy na denuklearyzację Korei Północnej, w międzyczasie wszystkie sankcje i maksymalna presja muszš pozostać - zastrzegła Sarah Sanders, rzeczniczka Białego Domu.

Półtorej godziny po wystšpieniu południowokoreańskiego ministra, do tematu odniósł się na Twitterze sam Trump. "Kim Dzong Un rozmawiał z przedstawicielami Korei Południowej o denuklearyzacji, nie tylko o zamrożeniu (programu atomowego). Również w tym czasie nie było testów rakietowych, przeprowadzanych przez Koreę Północnš. Dokonano wielkich postępów, ale sankcje pozostanš, dopóki nie zostanie osišgnięte porozumienie. Planowane jest spotkanie!" - napisał amerykański prezydent.

Kim Jong Un talked about denuclearization with the South Korean Representatives, not just a freeze. Also, no missile testing by North Korea during this period of time. Great progress being made but sanctions will remain until an agreement is reached. Meeting being planned!