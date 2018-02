Ukłon Macrona w stronę Le Pen

W œlad za większoœciš krajów Unii Paryż zaostrza politykę migracyjnš. To może rozbić większoœć w parlamencie.

Przedstawiony w œrodę przez rzšd projekt ustawy o warunkach przyznania azylu ma powstrzymać narastajšcš falę uchodŸców. W ub.r. o ochronę wystšpiło 100 tys. osób. I choć tylko co trzecia otrzymała zgodę na azyl, zdecydowana większoœć pozostała we Francji, zasilajšc rzesze nielegalnych imigrantów.

Nowe przepisy majš to zmienić. Osoba bez pozwolenia na pobyt będzie mogła zostać zatrzymana przez policję na 24 godziny, a nie 16 godzin jak do tej pory, co ułatwi wyjaœnienie jej statusu. Jeœli władze uznajš, że imigrant ma zostać siłš wydalony do swojego kraju, będzie mógł być aresztowany łšcznie na 120 dni, a nie 45 jak obecnie. To znowu da czas na organizację transportu i uzgodnienie przyjęcia uciekiniera przez jego ojczysty kraj. Samo złożenie wniosku o azyl nie zapobiegnie zresztš eksmisji, o ile dana osoba pochodzi z „kraju pewnego”, jak Albania czy Kosowo. Władze będš też mogły w ramach rozpatrywania wniosku o azyl przesłuchać petenta przez wideokonferencję, a nie za każdym razem œcišgać go do Paryża. Za samo nielegalne przekroczenie zewnętrznej granicy Schengen francuskie władze mogš skazać imigranta na rok więzienia i karę 3,7 tys. euro.

– Wszystkie organizacje ochrony praw emigrantów protestujš podobnie jak lewe skrzydło La Republique en Marche!, partii Emmanuela Macrona. Ich zdaniem to złamanie humanitarnej tradycji Republiki. Nawet Rada Stanu ma wštpliwoœci, czy to jest zgodne z konstytucjš. Szef MSW Gerard Collomb, a być może i sam prezydent będš musieli mocno się zaangażować, aby utrzymać jednoœć swojego ugrupowania – mówi „Rz” Yves Pascouau, ekspert ds. migracji w paryskim Instytucie Jacques’a Delorsa.

Macron uważa jednak, że to cena, którš warto zapłacić, aby wyjœć naprzeciw oczekiwaniom większoœci Francuzów, którzy uważajš, że w ich kraju imigrantów jest „za dużo”. To także sposób, aby wytršcić Frontowi Narodowemu czołowy argument wyborczy.

Mimo wszystko ustawa przewiduje, że osoba nieletnia, która uzyskała prawo do azylu, będzie mogła w ramach łšczenia rodzin œcišgnšć już nie tylko rodziców, ale także rodzeństwo.

W ub.r. we Francji osiedliło się na stałe 200 tys. imigrantów, z czego 90 tys. w ramach łšczenia rodzin. Niezależnie od tego wniosek o azyl złożyło 100 tys. osób. Republika staje się więc tym krajem Unii, do którego przyjeżdża najwięcej imigrantów: nowa umowa rzšdowa ogranicza tę liczbę w Niemczech do 200 tys. rocznie.

– Œrodki administracyjne nie zmniejszš tego napływu. Konieczna jest całoœciowa polityka na poziomie Unii wobec krajów, skšd przybywa najwięcej osób. Francja samodzielnie nie rozwišże tego problemu – uważa Pascouau.

Co pišty mieszkaniec kraju to imigrant w pierwszym lub drugim pokoleniu, jednak wœród cudzoziemców coraz większy jest udział przyjezdnych z krajów Maghrebu i Czarnej Afryki.