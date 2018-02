Jarosław Wałęsa o pomniku Lecha Kaczyńskiego w Gdańsku

Robienie z Lecha Kaczyńskiego symbolu „Solidarnoœci” jest nie tylko totalnš bzdurš, ale również robieniem krzywdy jego pamięci. Lech Kaczyński to był super facet, super człowiek, dobry polityk - uważa Jarosław Wałęsa, eurodeputowany PO.

Rzeczpospolita: Według rzšdzšcych to Lech Kaczyński jest symbolem „Solidarnoœci”.

Jarosław Wałęsa: Bójcie się Boga! Był na kilku zdjęciach, w tym w Magdalence. Kto negocjował porozumienia w Sierpniu 1980 r., kto pokrzepiał ludzi przy bramie Stoczni, kto tonował nastroje, żeby nie doszło do rozlewu krwi? Mój ojciec. Dzięki charyzmie Wałęsy nie polała się krew na ulicach. Robienie z Lecha Kaczyńskiego symbolu „Solidarnoœci” jest nie tylko totalnš bzdurš, ale również robieniem krzywdy jego pamięci. Lech Kaczyński to był super facet, super człowiek, dobry polityk. Mama zawsze mówiła dobrze o Lechu Kaczyńskim. Można było z nim dojœć do porozumienia. Gorzej, gdy przychodził jego brat.

Gdyby został pan prezydentem Gdańska, to zgodziłby się pan na pomnik Lecha Kaczyńskiego w mieœcie?

Nie miałbym problemu z postawieniem pomnika Lechowi Kaczyńskiemu w Gdańsku. Warunek jest taki, że mieszkańcy Gdańska musieliby go chcieć i wyrazić akceptację wolš większoœci. Lech Kaczyński był prezydentem RP wybranym w wolnych wyborach i uważam, że każdemu z byłych prezydentów należy się wyraz uznania. Lech Kaczyński był rewelacyjnym człowiekiem, ale nie róbmy mu krzywdy i nie róbmy z niego bohatera na siłę.

Poniżej dalsza częœć artykułu

Cała rozmowa w jutrzejszej "Rzeczpospolitej"