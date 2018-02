Erdogan mówi dziecku o chwale męczeńskiej śmierci

Prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan w czasie transmitowanego w telewizji kongresu Partii Sprawiedliwoœci i Rozwoju w Kahramanmaraş mówił do ubranej w mundur ok. 8-10-letniej dziewczynki, że "jeœli zginie jako męczennik, wówczas położš na niej flagę" (czyli zostanie pożegnana z honorami, w czasie państwowego pogrzebu - red.).

Erdogan w trakcie przemówienia na kongresie zwrócił uwagę na dziewczynkę ubranš w mundur tureckiej armii i noszšcš na głowie kasztanowy beret.

Poniżej dalsza częœć artykułu

- Zobaczcie co tu widzimy! Dziecko, co tutaj robisz? - mówił do dziewczynki Erdogan, po tym jak zaprosił jš na scenę. - Mamy tu kasztanowe berety, ale kasztanowe berety nigdy nie płaczš (berety tego koloru noszš żołnierze tureckich sił specjalnych - red.) - dodał prezydent, ponieważ dziewczynka zaczęła łkać na scenie.

- Ma tureckš flagę naszytš na kieszeni... Jeœli zostanie męczennikiem, położš flagę na niej - dodał prezydent Turcji. Uczestnicy kongresu zaczęli wówczas krzyczeć "Wodzu prowadŸ nas na Afrin!" (miasto w Syrii w rejonie którego turecka armia prowadzi operację przeciwko Kurdom).

- Ona jest gotowa na wszystko, czyż nie? - zapytał na koniec prezydent. - Tak - odpowiedziała dziewczynka. Wtedy Erdogan pocałował jš i pozwolił jej zejœć ze sceny.

BBC podaje, że nie wiadomo kim była dziewczynka, ani dlaczego miała na sobie mundur.

Korespondent BBC w Turcji przypomina, że Erdogan w przeszłoœci wielokrotnie był krytykowany za wykorzystywanie pogrzebów żołnierzy i dzieci do wygłaszania przemówień politycznych.