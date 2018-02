Niemcy: Trybunał orzekł, że minister edukacji złamała konstytucję

Olaf Kosinsky [CC BY-SA 3.0 de (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/deed.en)], via Wikimedia Commons

Johanna Wanka, niemiecka minister edukacji i badań naukowych, złamała konstytucję, używajšc resortowego oœwiadczenia do krytyki skrajnej Alternatywy dla Niemiec (AfD) - zdecydował we wtorek Federalny Trybunał Konstytucyjny.

Najważniejszy niemiecki sšd, z siedzibš w Karlsruhe, orzekł, że biuro minister Wanki nie zachowało neutralnoœci, gdy wezwało do bojkotu i "czerwonej kartki" dla AfD w opublikowanym w 2015 roku oœwiadczeniu prasowym ministerstwa.

Wanka, która jest politykiem CDU, wydała oœwiadczenie prasowe ministerstwa edukacji i wezwała do bojkotu AfD w czasie, gdy do Niemiec przybywały setki tysięcy migrantów.

W listopadzie 2015 roku AfD wezwała do zorganizowania w Berlinie demonstracji "Czerwona kartka dla Merkel - azyl potrzebuje granic". Miał być to protest przeciwko decyzji niemieckiej kanclerz o otwarciu granic dla uchodŸców. Oœwiadczenie Wanki było bezpoœredniš odpowiedziš na wezwanie do manifestacji.

Na stronie internetowej swojego resortu minister Wanka napisała "Czerwona kartka powinna być pokazana AfD, a nie kanclerzowi". Federalny Trybunał Konstytucyjny orzekł, że było to niezgodne z konstytucjš, ponieważ federalni ministrowie sš zobligowani do neutralnoœci i muszš traktować wszystkie partie jednakowo.

Alexander Gauland, jeden z dwójki przywódców AfD, był usatysfakcjonowany wyrokiem. - Dzięki Bogu wcišż jeszcze sš sędziowie w Karlsruhe - powiedział.