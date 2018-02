Kraków: Kolizja auta z prezydentem. Zawisło na przegrodzie

W Krakowie doszło do kolizji limuzyny wiozšcej prezydenta Andrzeja Dudę. Kierujšcy samochodem najechał na separator oddzielajšcy torowisko tramwajowe od jezdni.

"W dniu 27 lutego 2018 roku, podczas przejazdu kolumny Służby Ochrony Państwa przez centrum Krakowa, samochód główny najechał na tzw. separator oddzielajšcy pas jezdni, w wyniku czego komputer pokładowy zaczšł wskazywać obniżenie poziomu powietrza w przednim prawym kole. Ze względów bezpieczeństwa niezwłocznie podjęto decyzję o wykorzystaniu dodatkowego samochodu poruszajšcego się w kolumnie, którym kontynuowano podróż do m. Bochnia" - poinformował w komunikacie mł. chor. SOP Anna Gdula - Bomba, rzeczniczka prasowa Służby Ochrony Państwa.

"Samochód, w którym została uszkodzona opona samodzielnie dojechał do miejsca kontroli technicznej. Służba Ochrony Państwa zapewniła samochód zastępczy, w zwišzku z wyżej wymienionym zdarzeniem. Nadmieniam, że poziom bezpieczeństwa osób ochranianych nie został obniżony oraz program wizyty nie uległ zmianie" - podkreœla SOP w komunikacie.

Do zdarzenia doszło przy wjeŸdzie z ulicy Starowiœlnej na most Powstańców Œlšskich. Jak informuje RMF FM, auto dosłownie zawisło na separatorze. - Do kolizji limuzyny doszło z separatorem, który w tym miejscu funkcjonuje od kilku lat. Nie mówimy tutaj o ogranicznikach, które zostały zamontowane na pl. Bohaterów Getta w ramach korekty strefy płatnego parkowania - sprecyzował w wypowiedzi dla "Gazety Krakowskiej" Michał Pyclik, rzecznik Zarzšdu Infrastruktury Komunalnej i Transportu.

Prezydent Duda przebywał w Krakowie na spotkaniu z członkami społecznoœci żydowskiej. W Bochni ma odebrać honorowe obywatelstwo miasta.