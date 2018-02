Kim Dzong Un i jego ojciec używali nielegalnych paszportów

Paszporty miały być wykorzystywane przez północnokoreańskiego przywódcę w latach 90. Agencja Reutera opublikowała kserokopie wykorzystywanych dokumentów.

Dokumenty miały być wykorzystywane do ubiegania się o wizy w co najmniej dwóch zachodnich państwach - powiedział informator Reutera, który chce zachować anonimowoœć.

Exclusive: North Korean leaders used Brazilian passports to apply for Western visas - sources https://t.co/hRXPM7NZPt via @GuyReuters pic.twitter.com/o5uK8klDT2