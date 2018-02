Wybory w USA: The Rock z większymi szansami niż Oprah

Bukmacherzy od poczštku prezydentury Donalda Trumpa przyjmujš zakłady, kto będzie jego następcš. Po plotkach o starcie w wyborach w 2020 roku telewizyjnej gwiazdy Oprah Winfrey na nowo rozgorzała dyskusja, czy Trumpa - osobowoœć medialnš - może zastšpić celebryta.

Po rozdaniu Złotych Globów pojawiły się doniesienia, że Oprah Winfrey poważnie rozważa ubieganie się o urzšd prezydenta Stanów Zjednoczonych. Mieli do tego też jš namawiać przyjaciele. Sama celebrytka po jakimœ czasie zaprzeczyła informacjom. - To nie jest coœ, co mnie interesuje - powiedziała o prezydenturze. W rozmowie z magazynem "InStyle" miała też powiedzieć, że "nie ma DNA prezydenta".

Po doniesieniach dotyczšcych kandydowania Winfrey w wyborach prezydenckich w 2020 roku, na ten temat wypowiedział się Donald Trump. - Pokonałbym jš, to by była dobra zabawa - mówił o ewentualnym konkurowaniu z Oprah Winfrey prezydent USA.

Właœnie Trump jest obecnie faworytem bukmacherów w wyœcigu do prezydentury w 2020 roku. Renomowana firma bukmacherska William Hill szanse Trumpa na reelekcję oceniajš na 2 do 1. Na drugim miejscu w bukmacherskiej klasyfikacji znajduje się wiceprezydent Mike Pence (kurs 12 do 1), na trzecim Elizabeth Warren, demokratyczna senator z Massachusetts, o której Trump wypowiedział się per "Pocahontas" (kurs 12 do 1).

Na dalszych miejscach można jednak znaleŸć wielu celebrytów lub osoby niezwišzane bezpoœrednio ze œwiatem polityki. Całkiem wysoko William Hill ocenia szanse szefa Facebooka Marka Zuckerberga (kurs 20 do 1, ex aequo siódme miejsce). Z aktorów najwyżej znalazł się Dwayne "The Rock" Johnson, znany m.in. z serii filmów "Szybcy i wœciekli" czy remake'u "Słonecznego patrolu". Kurs na wygranš w jego przypadku wynosi 33 do 1. - Prezydent w 2020 roku? To brzmi œmiesznie, jasne, ale w œwiecie, w którym absurd jest nowš normalnoœciš, ciężko jest wiedzieć, co należy myœleć - komentował plotki na swój temat amerykański gwiazdor.

Identycznie jak Johnsona, oceniane sš szanse amerykańskiego komika, aktora i producenta Jona Stewarta.

William Hill proponuje też kandydatury m.in. George'a Clooney'a, Leonardo DiCaprio (66 do 1) oraz Jay'a Z i Willa Smitha (100 do 1). Identycznie jak dwaj ostatni, oceniany jest raper Kanye West, który w 2015 roku zapowiadał, że za pięć lat chce startować w wyborach. Jego wypowiedŸ została jednak odebrana jako żart.

Oprah Winfrey ma większe szanse. William Hill za postawionego na niš dolara zapłaci 40. Można też postawić na kandydaturę żony byłego prezydenta USA Barack Obamy - Michelle (16 do 1) oraz córkę obecnego prezydenta - Ivankę Trump (50 do 1).

Z kolei w rankingu "Celebryci, którzy powinni ubiegać się o prezydenturę" na stronie ranker.com prowadzi Tom Hanks przed Ellen DeGeneres i Morganem Freemanem.